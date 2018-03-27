آلية هيكلة الحشد الشعبي تصطدم بمعرقلات التنفيذ والتبعية

بعد صدور الامر الديواني من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي في 8 اذار/ مارس الجاري بشأن تكييف اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي برزت هناك تساؤلات كثيرة حول كيفية تطبيق هذه التعليمات خاصة وانها تتضمن شروط قد تبعد عدد من قادة والفصائل عن الحشد ، لاسيما الفصائل الموالية لايران .

ويرى مراقبون ان الهدف من اصدار الامر الديواني في الوقت الراهن ياتي للاطاحة ببعض الشخصيات المتنفذة في الحشد وابعاد عدد من الفصائل عنها وربما للتخطيط بعيدا بشان دمج الحشد مع الاجهزة الامنية، مما ذلك اثار حفيظة الكثير من الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي.

وتضمنت احدى فقرات الامر الديواني بان الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لرتب الضباط من رتبة ملازم فما فوق التي تمكنه من اداء الواجبات وممارسة الصلاحيات التي تقرّها القوانين النافذة وقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧ )لسنة ٢٠١٠ .اما المتطوع فهو الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لرتب المراتب من رتبة جندي الى رتبة نائب ضابط درجة ممتازة التي تمكنه من اداء الواجبات وممارسة الصلاحيات التي تقرها القوانين النافذة وقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧ ) لسنة ٢٠١٠.

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، اسكندر وتوت، عن هيكلة الحشد الشعبي الجديدة بعد اقرار قانونه من قبل مجلس النواب، مشيرا الى ان قوام قوات الحشد ستكون بنحو أربع فرق قتالية.

وقال وتوت في تصريح صحفي، ان “قانون الحشد الشعبي وضع جميع الخيارات أمام القائد العام للقوات المسلحة باختيار قادته وكذلك دمج قادة أمنيين من قوات الجيش ضمن الحشد لإكمال تدريب وتسليح القوات وفق النظام العسكري”.

وتابع أن “القانون فك ارتباط كافة المراجع السابقة بقوات الحشد بضمنها رئاسته السابقة من الأمن الوطني وستكون بإشراف القائد العام للقوات المسلحة حصرا ويعين قائدا عسكريا لإدارة شؤون الحشد على غرار قوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات الجيش”.

واردف الى ان “الاتجاه العام يتجه نحو اربع فرق عسكرية مقاتلة من الحشد ستكون بإشراف قوات الجيش كمرحلة اولى من حيث التدريب والتجهيز لحين اكمال البنية التحتية لهيئة الحشد الشعبي بالكامل”.

ولفت الى ان “قوات الحشد ستتمتع بكافة مميزات قوات الجيش والشرطة من حيث الحقوق والواجبات وتخضع للمحاكم العسكرية ومديرية أمن الحشد وغيرها من الجهات الرقابية”.

واكد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في وقت سابق، ان الأمر الديواني الذي صدر بشأن الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الأمنية.

وقال العبادي، في كلمة له، ان “الامر الديواني الذي صدر بشأن الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الأمنية”، لافتا الى ان “إجراءات حصر السلاح بيد الدولة يأتي لحماية المواطنين وفرض السلطة”.

اما زعيم حركة عصائب اهل الحق المنضوية في الحشد الشعبي فقد انتقد التعليمات التي اصدرها العبادي بشان عمل الحشد.

وقال الخزعلي في كلمة له إنه “في الوقت الذي نشكر فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي على الاستجابة السريعة بمساواة رواتب الحشد الشعبي باقرانهم في القوات الأمنية فاننا ننبه إلى أن الشيطان يكمن في التفاصيل”.

وشدد الخزعلي على ضرورة “تثبيت اعداد منتسبي الحشد الشعبي كما هو موجود في قانون الموازنة والبالغ عددهم 122 الف منتسب وتحويلهم على الملاك الدائم”، داعيا إلى ضرورة “يكون قادة وآمري ومسؤولي الحشد الشعبي من نفس الحشد وليس من بقية التشكيلات الاخرى”.

واعتبر الخزعلي أنه “من دون تنفيذ هذين المطلبين فان ما جرى يعتبر محاولة خداع واستهداف للحشد”، مطالبا بـ”البقاء على الجهوزية للمطالبة بتثبيت حقوق الحشد الشعبي وبقاء هذا التشكيل”.

الى ذلك اكد النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان ان التعليمات التي اصدرها العبادي بشان الحشد الشعبي يشوبها الكثير من الغموض.

وقال اللبان في حديث متلفز تابعته “الجورنال نيوز” ان “التعليمات التي اصدرها العبادي يشوبها الغموض وقد يشكل او يعطي اسئلة كثيرة لدى الاخرين”.

واضاف “من غير الممكن اصدار قانون من دون تعليمات فيجب ان يتضمن تعليمات قد يكون بعض القادة الموجودين حاليا يستثنون من هذه التعليمات باعتبارهم قادة فعليين ونفذوا وانتصروا بمعارك شرسة جدا فمن غير الممكن محيهم او وضع عراقيل امام وجودهم في الحشد”.

والحشد الشعبي قوة نظامية تشكلت في حزيران عام 2014 بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الاعلى السيد علي السيستاني بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مساحات كبيرة من العراق.