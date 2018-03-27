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أثيل النجيفي يحذر من بؤر جديدة لداعش غربي الموصل

قال محافظ نينوى السابق، وقائد حرس نينوى، أثيل النجيفي، الاثنين، إن عناصر داعش اشتبكوا مع الجيش العراقي شمالي محافظة صلاح الدين، فيما حذر من “بؤر” جديدة للتنظيم غربي الموصل.

وتساءل النجيفي في تدوينة له بصفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعاعي الـ”فيسبوك” اليوم 27 آذار 2018 “إلى متى يبقى هذا الاهمال في الوضع الأمني، والى متى يُسمح لداعش باستعادة قوته ونشاطه؟”.

واوضح أنه “بعد حوادث كركوك وأطراف الحويجة اشتبك داعش مع الجيش العراقي في شمال محافظة صلاح الدين في منطقة كنعوص”.

وتوقع محافظ نينوى السابق، أن “تمتد هذه الاعمال الارهابية الى غرب الموصل بعد ان استطاع داعش إيجاد بؤر تجمع وانطلاق في جنوب غرب الموصل”.

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