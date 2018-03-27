أردوغان: في حال فشلت الحكومة العراقية في سنجار فسنقوم بما يلزم

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه في حال فشلت الحكومة العراقية في سنجار فسنقوم بما يلزم، موضحاً: أن “مسؤولاً عراقياً يصل اليوم إلى تركيا لبحث مسألة سنجار”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل مغادرته لحضور قمة مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إن مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي اليوم لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار”.

وأضاف أردوغان أن “تركيا ستتخذ كل ما يلزم إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار”.

وبشأن منبج السورية، أوضح الرئيس التركي، أن تيلرسون (وزير الخارجية الأمريكي السابق) عرض علينا، خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، أن نعمل معًا لحفظ الأمن في منبج ( شمالي سوريا). نحن في تركيا نريد إخراج المنظمات الإرهابية ومستعدون لحفظ الأمن في المنطقة مع أمريكا”.