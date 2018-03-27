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أنغيلا ميركل تنصح اللاجئين بالإقامة في المناطق الريفية في ألمانيا

أنغيلا ميركل،

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مقطع فيديو أسبوعي: “نتوقع أن يتبع هؤلاء الذين يأتون إلى هنا قوانيننا، وأن يكون لديهم حب استطلاع بعض الشيء، فيما يتعلق بحياتنا”.

وكانت ألمانيا قد استقبلت أكثر من مليون مهاجر ولاجئي منذ عام 2015، وتتعامل منذ ذلك الحين مع ضغوط سياسية واجتماعية، تتعلق بدمج الوافدين الجدد في مختلف أنحاء البلاد.

وأقرت ميركل بأن الكثير من المهاجرين يفضلون العيش في المدن الكبرى، لكنهم يجدون أن الإقامة هناك غالبا ما تكون صعبة. وتابعت ميركل “بالتالي أنصح (اللاجئين) بالإقامة في المناطق الريفية.. حيث أنها ربما تكون للوهلة الأولى غير جذابة. ولكن غالبا في تلك المناطق، يمكن أن يعتني الناس بشكل أفضل بمصالح اللاجئين ودمجهم”.

وأضافت ميركل أن الوافدين الجدد إلى ألمانيا، يتعين أن يتبنوا “قيم هذا البلد، القائمة على التسامح والانفتاح والحرية الدينية وحرية التعبير”.

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