اسماء قرعة الحج لخمسة اعوام في العراق

تنشر كوردستان 24 عربية اسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظتي بغداد وديالى، على ان يتم نشر اسماء باقي المحافظات تباعا.

بغداد

نتائج قرعة الحج لمحافظة بغداد/ كبار السن نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة بغداد (نسبة الـ40%) للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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ديالى

نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للأعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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وستواصل كوردستان 24 عربية نشر باقي اسماء الفائزين والتي ستتم وصولا الى الخميس المقبل.

كركوك

نتائج قرعة الحج لمحافظة كركوك نسبة 60% للأعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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صلاح الدين

نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين نسبة 60% للأعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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الانبار

نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين نسبة 60% للأعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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