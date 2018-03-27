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اسماء قرعة الحج لخمسة اعوام في العراق

تنشر كوردستان 24 عربية اسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظتي بغداد وديالى، على ان يتم نشر اسماء باقي المحافظات تباعا.

 

  • بغداد

نتائج قرعة الحج لمحافظة بغداد/ كبار السن نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة بغداد (نسبة الـ40%) للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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  • ديالى

نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للأعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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وستواصل كوردستان 24 عربية نشر باقي اسماء الفائزين والتي ستتم وصولا الى الخميس المقبل.

 

  • كركوك

نتائج قرعة الحج لمحافظة كركوك نسبة 60% للأعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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  • صلاح الدين

نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين نسبة 60% للأعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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  • الانبار

نتائج قرعة الحج لمحافظة صلاح الدين نسبة 60% للأعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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نتائج قرعة الحج لمحافظة ديالى نسبة 60% للاعوام 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023.

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