الأمم المتّحدة: 5 آلاف عائلة نزحت من الموصل خلال 2018

ترجمة/ حامد أحمد

كان عمر حنين علي 22 عاماً عندما اضطرت هي وعائلتها للهروب من منزلهم في الموصل بسبب المعارك، حيث قطعت مسافة طويلة هي ووالداها مشياً على الأقدام عبر حقول الألغام قبل أن يصلوا الى مكان آمن في معسكر ديباغا للنازحين يقع شمال العراق .

وتقول حنين، إن “الرحلة كانت طويلة ومتعبة، اضطررت لأن أترك حياتي السابقة خلفي وأبدأ حياة جديدة في معسكر للنازحين.”

واستناداً لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية (IOM)، فإن المعارك التي وقعت في العراق عام 2014 أجبرت أكثر من 2.3 مليون شخص على الهروب من منازلهم. أما اليوم فإن العنف والفقر وعدم الاستقرار هي عوامل ما تزال تعمل على اجتثاث المجتمعات.

وخلال الفترة الممتدة من 12 كانون الثاني الى 24 آذار من هذا العام وصل ما يقارب 5,597 عائلة مهجّرة إلى معسكرات النازحين في الموصل .

ولكن حنين لم تدع هذه التحديات أن تثنيها عن تحقيق طموحاتها وحاولت الاستمرار بدرساتها وقراءة كتب تزيد من معلوماتها التربوية .

ومضت حنين بقولها “لا يمكنني التنازل عن دراستي، التعلم من داخل خيمة يجعلني أشعر بأني قوية. شعرت بأنه بإمكاني تقديم أكثر من مجرد بقائي من دون لاشيء .”

طموحات النازحة حنين لفرص التعلم أكثر قادتها لمركز نسوي في المعسكر يدعمه برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في العراق.

ويوجد أكثر من 140 مركزاً من هذا النوع في العراق تدعمه الأمم المتحدة، حيث تقدم هذه المنشآت دروساً في الفن والحرف اليدوية والخياطة والتطريز، فضلاً عن تقديم خدمات ورعاية صحية ونفسية للنساء والفتيات في تلك المراكز .

وفي المركز النسوي أدركت حنين أنه بإمكانها توظيف مهاراتها ليس للتعلم فقط بل للتدريس أيضا .وقالت حنين “تعلمت الخياطة من والدتي وكنت أساعدها في حياكة ألبسة لإخواني الصغار”. وتقدمت حنين للعمل كمتطوعة لتدريب نساء أخريات على الخياطة .

وتقول الأمم المتحدة إنّ مئات من النساء اعتدن زيارة المركز للمشاركة في النشاطات الإبداعية فيه، مشيرة الى انه ما يزال هناك الكثير من النساء يعانين من الصدمات النفسية وأمراض القلق جراء المعارك وظروف النزوح خارج بيوتهنّ، وقسم منهنّ أعربنَ عن تعرضهنّ لتعنيف أسري حيث تزداد تلك الحالات أثناء الأزمات الإنسانية .

وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه المراكز تسمح للنساء اللائي تعرضنَ لمصاعب كثيرة الحصول على مساعدة لتجاوز هذه المراحل الصعبة والاندماج مرة اخرى في المجتمع .

وتقول المشرفة على المركز “هؤلاء النسوة يجتمعن في المركز كصديقات كما كنّ يفعلنَ في أحيائهنّ السكنية، حيث يجتمعن معاً على خياطة قطع ملابس. قسم منهنّ يأتين وهنّ يحملن أوجاع ومآسي في داخلهنّ، ولكن ممارستهنّ لمهنة الخياطة تساعدهنّ على تنظيم حياتهنّ من جديد ونسيان الماضي”.

وأشارت المشرفة على المركز التي لم ترغب بنشر اسمها، الى انه “بالاضافة الى الانشطة الإبداعية فإن هذا المركز النسوي يوفر خدمات دعم نفسي للنازحات وكذلك تعليمات حول كيفية التعامل مع حالات التحرش الجنسي والعنف الداخلي وحالات العنف الاخرى”.

وبعد ثلاث سنوات من نزوحها تعاملت حنين مع المئات من النساء وأصبحت واحدة من العناصر الموثوق بها في المركز .

وقالت حنين “مهمتي هنا ليس كمعلمة فقط بل مساعدة النسوة النازحات ــ من خلال هذا النشاط ــ على الهروب من الواقع الصعب ونسيان المآسي السابقة ليشعرنَ بدورهنّ الإيجابي الآن .”

 عن: موقع UNFPA التابع للأمم المتحدة