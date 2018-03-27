الإدعاء العام يحرك دعوى قضائية ضد المعتدين على أحد المعلمين المتظاهرين في أربيل

قدم الإدعاء العام في أربيل، دعوى رسمية إلى محكمة تحقيق أربيل، ضد شخصين اعتديا بالضرب والركل على أحد الكوادر التدريسية خلال المظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وفقاً للمطالبة بالحق العام.

وجاء في كتاب مرسل إلى محكمة تحقيق أربيل، وموقع عليه من قبل نائب مسؤول دائرة المدعي العام في أربيل، القاضي طه عبدالغفور، المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخصين اللذين اعتديا بالضرب على مدرس كبير في السن في أربيل.

وأضاف الكتاب أن “هذا الفعل يعد جريمةً وإهانة لهيبة المعلم”.

وخلال الأيام الماضية، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام شخصين مجهولين في 25-3-2018 بالاعتداء على أحد المتظاهرين في أربيل، ما أثار الكثير من ردود الفعل المستنكرة لدى المواطنين.

وتضطر رئاسة وزراء الإقليم منذ مطلع شهر شباط 2016، إلى توفير جزء من رواتب الموظفين إجبارياً في حساباتهم البنكية، لعدم توفر السيولة الكافية لصرف مستحقاتهم.

وخلاال اليومين الماضيين، خرج عشرات المعلمين في السليمانية وأربيل ودهوك، في تظاهرات احتجاجية، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة وإلغاء نظام الادخار، مهددين بالاستمرار في التظاهرات والاعتصامات، وتوسيع رقعة الاحتجاجات.

يأتي ذلك، بينما يواصل أطباء القطاع الصحي الإضراب عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، في عدة مستشفيات ومراكز صحية بالإقليم لذات الأزمة.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو