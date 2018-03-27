البرلمان العراقي يقر اسماء المحققين بأحداث طوزخورماتو

أقر البرلمان العراقي الثلاثاء اسماء مرشحي لجنة التحقيق في الانتهاكات التي رافقت سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على طوزخورماتو في 16 تشرين الاول اكتوبر وشمل كذلك معظم المناطق المتنازع عليها ردا على استفتاء كوردستان.

وتعرض الكورد الى تنكيل وممارسات غير انسانية على يد الحشد الشعبي وحلفائه في طوزخورماتو مما دفع الآلاف منهم الى النزوح.

وأكدت منظمات انسانية محلية ودولية وقوع انتهاكات وتراوحت ما بين القتل والخطف وحرق المنازل ونهبها بالإضافة الى تدمير المصالح التجارية.

وقال مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان إن النواب صوتوا في جلسة اليوم على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقة بخصوص احداث طوزخورماتو.

ولم يذكر البيان اسماء المحققين ولا أي تفاصيل اخرى.

وكانت طوزخورماتو مسرحا لاشتباكات ومناوشات بين الحشد الشعبي والبيشمركة طيلة السنوات الماضية.

وطوزخوماتور هي بلدة تتبع إداريا محافظة صلاح الدين في الوقت الراهن لكنها كانت تتبع كركوك قبل عقود.