البنك المركزي يعلن عن ارتفاع احتياطاته من العملة الاجنبية

اكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، الاثنين، ارتفاع احتياطي العراق من العملة الأجنبية إلى 51.5 مليار دولار.

وقال العلاق في تصريح صحفي اليوم (26 اذار 2018) إن “الاحتياطي الأجنبي أرتفع خلال العام الحالي إلى 51.5 مليار دولار بسبب عدم شراء البنك المركزي لحوالات الخزينة”.

واضاف، ان “البنك المركزي قطع شوطا كبيرا في إدارة الاحتياطيات الأجنبية وبدأنا نحقق عوائد مالية من خلال استثمار الذهب الموجود في الخارج”.

واوضح، ان “البنك المركزي تمكن من استعادة استقلاليته التي فقدها منذ العام 1980، بالإضافة إلى قيامه بالسيطرة على التضخم الذي وصل إلى 40٪ قبل العام 2003 واصبح الان 4٪”.

وتابع، ان “شركة دولية قامت بتدقيق حسابات مصرفي الرافدين والرشيد بهدف إعادة هيكلتهم وشكلت لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لغرض خصخصة المصرفين”.

واشار الى أن “استقرار القطاع المصرفي هدف أساسي لتحقيق الاستقرار المالي وكبح التضخم، ونظام المدفوعات في البنك المركزي يعتبر من الأنظمة المتطورة في العالم وتقدر المعاملات التي يجريها شهريا بـ 14 تريليون دينار دون ان يواجه أي خروقات”.

ا.ح