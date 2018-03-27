الجيش التركي يسيطر على 30 قرية في إقليم كوردستان

بدأت قوات المشاة التركية مؤخراً عمليات عسكرية في منطقة نيروة-ريكان التابعة لقضاء آميدي (العمادية) ومنطقة سيدكان التابعة لقضاء سوران، ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، ولهذا الغرض توغلت القوات إلى عمق أراضي إقليم كوردستان مسافة عشرة كيلومترات، وسيطرت على ثلاثين قرية، ويقول أحد مسؤولي قوات حماية الحدود في محافظة دهوك إن المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي حالياً كانت خاضعة لسيطرة حزب العمال الكوردستاني.

حزب العمال الكوردستاني الذي تأسس في العام 1978، وحمل السلاح في العام 1984، اتخذ مواقع له في إقليم كردستان بعد انتفاضة شعب إقليم كوردستان في ربيع العام 1991، ومن بين المناطق التي تموقع فيها الحزب: نيروة-ريكان وسفوح جبل قنديل. وكان تحقيق سابق أجرته رووداو قد توصل إلى أن حزب العمال الكوردستاني يسيطر على 34% من مساحة محافظة دهوك، وفي تشرين الثاني الماضي بدأت تركيا بالتحرك داخل أراضي إقليم كوردستان لتخضع بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب العمال الكوردستاني لسيطرة الجيش التركي.

بعد هجومها على عفرين، بدأت تركيا تهدد حزب العمال الكوردستاني في كل من سنجار وقنديل، وخلال مراسيم خاصة بالقضاة والمدعين العامين في أنقرة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: “لن نتوقف عند عفرين، بل سنمضي صوب منبج، كوباني والقامشلي، وإذا دعت الحاجة سنذهب إلى شمال العراق أيضاً، وسندخل سنجار في إحدى الليالي ونطرد منها حزب العمال الكوردستاني”.

بعد تلك التهديدات التركية، أعلن حزب العمال الكوردستاني أنه سينسحب من سنجار، لكن قوات المشاة في الجيش التركي قد بدأت فعلاً، ومنذ فترة، عملياتها ضد حزب العمال الكوردستاني داخل أراضي إقليم كوردستان، وخاصة في المناطق التابعة لمحافظة دهوك.

يتحدث محسن زيري، مختار قرية زير في منطقة نيروة-ريكان عن التوغل التركي في منطقتهم، ويقول: “كانت قريتنا منذ مطلع التسعينات خاضعة لسيطرة حزب العمال الكوردستاني، وكنا في ما مضى نذهب إلى قرانا لقطف ثمار أشجارها، لكن قبل أيام، وبينما كنا نروم الذهاب إلى القرية فوجئنا بوجود الجيش التركي في القرية”.

وأشار محسن، الخبير بجغرافيا المنطقة، إلى المواقع التي باتت تحت سيطرة الجيش التركي، قائلاً: “أقام الجيش التركي ثكنة كبيرة على جبل “كوكة” القريب من قريتنا، وفي الأيام القليلة الماضية وحدها سيطر الجيش التركي على حوالى 20 قرية في منطقة نيروة-ريكان، منها قرى: زير، زيوَسَر، ساريكا، سرني، سبير، بيدفة، بيبو، ريشمة، هوس، أرتش، بانسرا وهير وقرى أخرى”.

وحسب مختار قرية زير، فإن الجيش التركي قد توغل مسافة عشر كيلومترات في أراضي إقليم كوردستان، وأوضح أن “الجيش التركي يسيطر حالياً على مساحة ثلاثين كيلومتراً في منطقة آميدي، ولا يجرؤ أحد على دخول تلك المناطق”.

بالرغم من أن القرى التي يسيطر عليها الجيش التركي الآن، كانت مهجورة منذ سنوات بسبب الحرب بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، لكن الأهالي كانوا يترددون عليها لإدامة مزارع الأشجار المثمرة وقطف ثمارها، ويقول محسن: “من الصعب أن نتمكن في هذه السنة من زيارة مزارعنا وقطف ثمارها، بسبب هذه العمليات العسكرية”.

يسيطر حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي منذ سنوات على المناطق الحدودية بين كوردستان تركيا وإقليم كوردستان، ولم يكن لقوات حماية الحدود العراقية أي دور في حماية تلك الحدود.

وأعلن قائد قوة حماية الحدود في محافظة دهوك، العقيد دلير زيباري: “بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني وعدم الاستقرار في تلك المناطق، لم تتمكن قواتنا من الوصول إلى الحدود، لكننا نواصل مراقبة المناطق الحدودية”.

وعن تحركات الجيش التركي في المنطقة، يقول العقيد زيباري: “في الحقيقة، تقدم الجيش التركي في المنطقة منذ تشرين الثاني الماضي وأقام له قواعد في المناطق التابعة لقضاء آميدي”.

وحول العمليات التي نفذها الجيش التركي في الآونة الأخيرة، أوضح زيباري: “لا تتوفر لدينا معلومات عن تقدم الجيش التركي في الأيام القليلة الماضية، لكن القصف الجوي والمدفعي مستمر، لقد توغلوا إلى عمق عشرة كيلومترات في أراضي إقليم كوردستان في منطقة آميدي”.

وإضافة إلى المناطق التابعة لقضاء آميدي، توغل الجيش التركي مؤخراً في المناطق الحدودية من قضاء سوران، واستقر في مواقع قريبة من ناحية سيدكان.

وقد أعلن مدير ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران، إحسان جلبي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن “الجيش التركي توغل خلال الأيام الأخيرة في مناطق سهل برازكَر وبرميزة، ما أثار قلق الأهالي في تلك المناطق”.

وتحدث جلبي عن العملية الأخيرة للجيش التركي في منطقتهم بالقول: “في 11 آذار الحالي بدأ الجيش التركي عملية برية، وتمت إلى الآن السيطرة على ثماني قرى تابعة لناحيتنا، ومنها قرى: كانية رش، دريا سور، نيوانوك، هسمي، كلي رش، دولي شيخ”.

وحسب مدير ناحية سيدكان فإن تلك القرى كانت مهجورة من قبل، ويقول: “القرى التي وقعت تحت سيطرة الجيش التركي كانت مهجورة من قبل، لكن السكان كانوا يترددون عليها، إلا الجيش التركي بدأ يقترب من قرى آهلة بالسكان ما أثار قلق سكانها”.