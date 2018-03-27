الحشد الشعبي يبدأ بعمليات تفتيش واسعة للوديان والهضبات الحدودية مع سوريا

بدأت وحدات من الحشد الشعبي بالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى، الاثنين، عمليات تفتيش واسعة للوديان والمناطق الصحراوية على الحدود العراقية السورية.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي اليوم (26 اذار 2018) ان “الالوية (7، 25، 33) في الحشد الشعبي شرعت بعملية تطهير واسعة شملت القاطع الجنوب الشرقي للحدود العراقية السورية لتفتيش الوديان والهضبات والبحيرات الجافة ضمن القاطع المذكور حيث تم المسح عن طريق مفارز الاستطلاع والمراقبة والطائرات المسيرة مع الاقتحام بالمشاة والآليات المصفحة”.

واضاف، انه “تم إعتماد الدقة العالية خلال العملية حيث تم تنفيذ ضربات استباقية لاحتمالية إنشاء مضافات جديدة أو كمائن”، لافتاً الى أن “العملية تمت بالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى”.

واوضح، ان “العملية ستنتهي إلى وادي سنسول ووادي العجيج وصولا إلى أعمق نقطة في الصحراء”.

الجدير بالذكر ان مسلحي داعش حاولوا خلال الاسابيع الماضية مهاجمة القوات الامنية انطلاقا من المناطق الصحراوية القريبة المتاخمة لسوريا بعد ازدياد الضغط عليهم من داخل سوريا.

ا.ح