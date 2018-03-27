الداخلية: العثور على 17 طن من المواد المتفجرة غرب الموصل

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط أطنان من مادة الفحم الحجري ومواد شبيهة بمادة الـC4 تستخدم في صنع المواد المتفجرة والعبوات والعجلات المفخخة التي كان يستخدمها داعش في منطقة الهرمات غرب مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان ان “شرطة نينوى وخلال عمليات البحث والتفتيش تمكنت من ضبط ٩ طن من مادة الفحم الحجري و ٨ طن من المواد الشبيهة بمادة الـ C4 في منطقة الهرمات غرب مدينة الموصل”.

وأضاف البيان ان “تلك المواد كانت تستخدم في صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والعجلات المفخخة التي كانت تستخدمها عصابات داعش الإجرامية في المدينة”.