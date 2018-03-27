الداخلية العراقية تعلن القبض على 5 مسلحين من داعش في الموصل

قالت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأحد، إن “قوات الشرطة اعتقلت 5 عناصر من تنظيم داعش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل”.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن “فوج طوارئ الشرطة الثاني في محافظة نينوى ألقى القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية المنهزمة في منطقة حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.

وأضاف بيان وزارة الداخلية العراقية أن “المعتقلين مطلوبون قضائياً وفق المادة 4\1 إرهاب”.

ورغم إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش بشكل كامل في البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مختلف أنحاء العراق، حيث تنفذ عمليات قتل وتفجير من وقت لآخر.