الدفاع العراقية: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال أي عملية عسكرية تركية

أكدت وزارة الدفاع العراقية الاحد عدم علمها بتنفيذ أي عمليات عسكرية تركية في قضاء سنجار شمالي العراق مشيرة الى أن قواتها لن تقف مكتوفة الايدي حيال أي تدخل عسكري.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي ان “الحكومة الاتحادية لم تبلغ وزارة الدفاع بشأن وجود عمليات عسكرية تركية في قضاء سنجار ولو ثبتت صحتها فإن الحكومة سيكون لها علم بالاضافة الى وزارة الدفاع”.

واضاف الخفاجي ان “معلومات انطلاق عمليات عسكرية في القضاء المذكور غير دقيقة وقد تفتقر للمصداقية ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال أي تدخل عسكري خارجي في العراق”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاحد بدء عملية عسكرية تركية في سنجار ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

ونقلت وكالة الأناضول شبه الرسمية عن اردوغان قوله “أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك”.

يذكر أن تركيا كثفت عملياتها العسكرية في مناطق حدودية في اقليم كوردستان منذ 10 آذار مارس الجاري وسط تهديدات مستمرة بعمل عسكري في سنجار.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني الجمعة في بيان انسحابه من سنجار بعد انتهاء خطر تنظيم داعش على الإيزيديين بحسب ما أورد البيان.

واستنكرت بغداد العمليات التركية داخل الحدود العراقية في وقت سابق كما أبلغ وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري تركيا الرفض العراقي لعملية مشتركة ضد حزب العمال الكوردستاني.

سوار أحمد