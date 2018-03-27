الدولية لحقوق الإنسان: أبو الحسن يلتقي مفوّض الشرق الأوسط; لضمان مسار عدم خرق القوانين الإنتخابية…

أشار عضو اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط كمال ابو الحسن أثناء لقائه مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية السفير الدكتور هيثم ابو سعيد إلى ضرورة الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء في الإنتخابات النيابية والرئاسية الحاصلة اليوم في بعض الدول العربية لا سيما لبنان والعراق ومصر.

وأضاف أن العيون شاخصة على مسار العملية بأكملها من أجل ضمان إحترام القوانين والإلتزام بها بُغية إعطاء إنطباع جيد للجهات الدولية وقدرة تلك الدول على الإستمرار في إلتزاماتها التي وقّعت عليها في المحافل الدولية، سيما أن هناك بعض التقارير تصل الى لجان الرقابة تشير إلى أن هناك بعض الخروقات في مسار القوانين الإنتخابية.

المكتب الإعلاميالمكتب الإعلامي