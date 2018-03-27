الزاملي والحيالي يبحثان ملف التدخلات التركية

بحث رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، الاثنين، مع وزير الدفاع، عرفان محمد الحيالي، عددا من القضايا الامنية ومن اهمها ملف التدخلات التركية.

ونقل بيان لمكتب الزاملي عنه قوله اليوم 27 آذار 2108 إنه لا توجد اي قوة الان قادرة على تهديد الوضع الامني في العراق وخاصة بعد تنامي قدرات القوات الامنية العراقية وبالتالي هي قادرة على مواجهة اي تهديد او تدخل خارجي كان من تركيا او غيرها.

وكشف الزاملي عن قيام الحكومة العراقية بإغلاق مكاتب حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار واخراجهم منها لكي لا تكون ذريعة للجانب التركي لهذا التدخل، حسب البيان.

وأعلن رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية عن نشر قطعات جديدة للجيش العراقي لمسك الحدود التركية والسورية لمنع اي تهديد يطال الاراضي العراقي.

من جانبه أبدى وزير الدفاع محمد الحيالي استعداد القطعات لمسك الحدود ومواجهة اي تهديد يحاول النيل من سيادة الاراضي العراقية وخاصة بعد تنامي قدرات المقاتل العراق ودحر اعتى المجاميع المسلحة والمتمثلة بتنظيم داعش، وفق البيان.