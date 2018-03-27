Posted on by

الشرطة تلقي القبض على مسافر في مطار بغداد

اعتقلت شرطة بغداد، اليوم الإثنين، 26 آذار، 2018، القبض على مسافر عثر على كمية من المخدرات بحوزته.

وقال الناطق باسم شرطة بغداد العقيد نبراس علي، في بيان إن “مفارز قيادة شرطة بغداد/ قسم مكافحة مخدرات الكرخ- مفرزة مكافحة مخدرات المطار ألقت القبض على مسافر بحوزتة كمية من المخدرات في مطار بغداد”.

واتسعت ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات في بغداد مؤخراً، ما أثار قلقاً للأوساط الشعبية والرسمية، رغم أن القانون العراقي يضع عقوبات صارمة على تعاطي المخدرات والمتاجرة بها.

وكشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات العراقية عن تسجيل أكثر من 7000 حالة إدمان في عام واحد على المخدرات في العراق، مؤكدة أن هذا العدد “لا يمثل سوى 10% من الواقع الفعلي”.

ويعّد العراق ممراً رئيساً لتهريب المخدرات الإيرانية والأفغانية والباكستانية إلى دول الخليج العربي، فيما أصبح لاحقاً وفقاً تصريحات مسؤولين من بين الدول المتعاطية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close