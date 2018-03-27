الشرطة تلقي القبض على مسافر في مطار بغداد

اعتقلت شرطة بغداد، اليوم الإثنين، 26 آذار، 2018، القبض على مسافر عثر على كمية من المخدرات بحوزته.

وقال الناطق باسم شرطة بغداد العقيد نبراس علي، في بيان إن “مفارز قيادة شرطة بغداد/ قسم مكافحة مخدرات الكرخ- مفرزة مكافحة مخدرات المطار ألقت القبض على مسافر بحوزتة كمية من المخدرات في مطار بغداد”.

واتسعت ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات في بغداد مؤخراً، ما أثار قلقاً للأوساط الشعبية والرسمية، رغم أن القانون العراقي يضع عقوبات صارمة على تعاطي المخدرات والمتاجرة بها.

وكشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات العراقية عن تسجيل أكثر من 7000 حالة إدمان في عام واحد على المخدرات في العراق، مؤكدة أن هذا العدد “لا يمثل سوى 10% من الواقع الفعلي”.

ويعّد العراق ممراً رئيساً لتهريب المخدرات الإيرانية والأفغانية والباكستانية إلى دول الخليج العربي، فيما أصبح لاحقاً وفقاً تصريحات مسؤولين من بين الدول المتعاطية.