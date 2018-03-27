العبادي يقرُّ باستمرار “مشاريع” تقسيم العراق

اقرّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء ان مشاريع تقسيم العراق قائمة على قدم وساق، شاكيا من الأعباء المالية “الكبيرة” التي تتحملها حكومته منذ بدء عمليات تحرير المناطق والمدن من قبضة تنظيم داعش والى الآن.

وقال العبادي في مؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده عقب لقائه فريقه الحكومي من الوزراء، ان “مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف وداعش مثل احد تلك المشاريع”.

وأضاف ان “الحكومة العراقية تحملت أعباء مالية كبيرة منذ بدء عمليات التحرير حتى انتهائها”، لافتا الى انه “لدينا اليات مختلفة لمواجهة الفساد ونعمل على مواجهة أسبابه”.

واردف بالقول انه “وضعنا جداول زمنية لخفض اعداد تواجد القوات الأجنبية في العراق”، مشيرا الى ان “أي طلعة للطيران الأجنبي في أجواء العراق لا تتم الا بموافقة رسمية”.