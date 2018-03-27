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العثور على مستودع للاسلحة والاعتدة في سهل نينوى

عثرت القوات الامنية ،اليوم الأربعاء، على مستودع للاسلحة والاعتدة في بعشيقة ، في الساحل الايسر لسهل نينوى .

وذكر بيان للاستخبارات ان” مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت عملية امنية ، أثر معلومات أستخبارية دقيقة ، وبالتعاون مع مكتب جهاز المخابرات في نينوى”.

واضافت ،انه” تم ضبط مستودع للاسلحة والاعتدة يضم راجمة كبيرة لاطلاق الصواريخ ، ومنصتين لأطلاق الصواريخ المتوسطة ، و10 منصات لأطلاق الصواريخ الكبيرة ، و10 صواريخ كاتيوشا ، وقذائف هاون وصواريخ موجهة ، في ناحية بعشيقة في الساحل الايسر لسهل نينوى”.انتهى21/ت

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