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العراق يحدد موعد تصدير نفط كركوك الى ايران

أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية “سومو”، اليوم الثلاثاء، موعد تصدير النفط الخام من حقول محافظة كركوك إلى إيران.

وقالت الشركة ان “العراق سيبدأ بتصدير النفط من حقول شمال كركوك إلى إيران في غضون أسبوع أو سبوعين”، وفق ما ذكرت رويترز.

وكان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وكالة قال الشهر الماضي إن العراق سيصدر نفطا من كركوك إلى إيران بمعدل 60 ألف برميل يومياً.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق وقع بين بغداد وطهران في كانون الأول الماضي، يقضي بمبادلة 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق، مع نقل النفط بالشاحنات إلى كرماشان في إيران.

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