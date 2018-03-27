القوات التركية تعلن تصفية 12 مسلحا باقليم كوردستان

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، أن القوات التركية تمكنت من تصفية 12 مسلحا من “حزب العمال الكوردستاني” في عملية جوية داخل اقليم كوردستان العراق.

وأضافت الأركان التركية، في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن العملية استهدفت منطقة “هاكورك كاني راش” بشمال العراق، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن العمليات العسكرية التركية التي انطلقت بالمنطقة في 10 مارس الجاري، أسفرت عن تحييد 67 مسلحا.

وتشن القوات التركية هجمات ضد “حزب العمال الكوردستاني” في جنوب البلاد وباقليم كوردستان، ردا على هجماته ضد أهداف تابعة للدولة التركية.