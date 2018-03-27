القوات العراقية تعلن إلقاء القبض على عصابة لترويج المخدرات بالموصل

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عصابة ترويج وبيع المخدرات داخل مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال النقيب في جهاز أمن نينوى، يونس السعدون، في تصريح صحفي، إن “شعبة مكافحة المخدرات، التابعة لجهاز الأمن الوطني، تمكنت من تحديد منزل في منطقة وادي حجر بالجانب الغربي للموصل، تتخذه عصابة مؤلفة من 5 أشخاص، بينهم اثنين ينتمون للحشود الشعبية، مقراً لها في ممارسة نشاط الإتجار وترويج وتخزين المواد المخدرة وبيعها بأسعار زهيدة للمراهقين والشباب”.

وأضاف السعدون، أن “قوات جهاز الأمن الوطني، شكلت قوة خاصة، وباشرت بملاحقة العصابة، واستناداً إلى المعلومات المتوفرة لديها، تمكنت من محاصرة جميع أفراد تلك العصابة خلال تواجدهم في المنزل، وإلقاء القبض عليهم”.

وتابع أن “القوات ضبطت بحوزة العصابة 10 قطع سلاح ناري رشاش، و18 قطعة من مادة الحشيش المخدر، و200 شريط من الحبوب المخدرة المختلفة، وكيسان صغيران يحتويان على مادة الكوكايين المخدرة”.

وأشار السعدون إلى أن “القوات العراقية نقلت المواد التي ضبطتها إلى مقرها الأمني، وأن التحقيق متواصل مع أفراد العصابة لمعرفة الجهة التي تقف وراء تمويلهم بهذه المواد، وأسباب بيعها بأسعار زهيدة رغم غلاء تلك المواد، كذلك معرفة الطريقة التي يدخلون بها تلك المواد إلى الموصل”.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استعادة جميع أراضيه من قبضة داعش الذي سيطر عليها في 2014، والتي تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.