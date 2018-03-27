المؤتمر الوطني: التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد العنوان الأبرز بالانتخابات.. التغيير بيد هؤلاء

أكد الامين العام لحزب المؤتمر الوطني اراس حبيب، اليوم الثلاثاء، ان التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد هي العنوان الأبرز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر اجراءها في 12 ايار 2018.

وقال حبيب في بيان صحفي ان العنوان الأبرز للانتخابات القادمة هو التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، ولكي تتطابق أفعالنا مع اقوالنا فإن المعيار يبقى هو المنهج والرؤية وما يرتبط بهما من إرادة لابد أن يتحلى بها المرشح والناخب على حد سواء”، مبينا ان “اقتراب اللحظة التي يتوجب على الشباب إثبات قدرتهم في كيفية تحديد خيارات الناس في الانتخابات التي باتت على الأبواب”.

وأضاف اننا “نتمنى من الشباب أن يبقوا عند حسن ظن شعبهم بهم لأنهم هم المستقبل وبيدهم مفاتيح التغيير”.