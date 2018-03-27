“المساءلة” استدعت وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ومرشحين آخرين للانتخابات

استدعت هيئة المساءلة والعدالة عدداً من المرشحين للانتخابات، بينهم وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، حسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وقالت الصحيفة السعودية إن “ذلك لا يعني اجتثاث المرشح المستدعى وحرمانه من المشاركة، كما حدث في مرات سابقة”.

ونقلت “الشرق الأوسط” عن عضو هيئة المساءلة والعدالة، فارس بكوع، قوله إن “الهيئة استدعت 620 مرشحاً للتأكد من بعض القيود والمعلومات في ملفاتهم الشخصية، ومن بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي”.

وأضاف بكوع “وفقاً للصحيفة”، أن “ذلك لا يعني بالضرورة اجتثاث المرشح المستدعى وحرمانه من المشاركة كما حدث في مرات سابقة، وإنما هي إجراءات تتخذها الهيئة مع المرشحين”.

لافتاً إلى أن “أهم القضايا التي دعت إلى استدعاء هذا العدد من المرشحين، متنوعة وتتعلق أحياناً بموضوع تشابه في الأسماء بين مرشح وعضو سابق في حزب البعث، أو مع اسم منتمٍ لأحد الأجهزة القمعية السابقة التي يحظر القانون مشاركتهم في الانتخابات”.

وتابع بكوع أن “الهيئة تطالب الذين يتم استدعاؤهم بتقديم الأدلة التي تثبت عدم انتمائهم لحزب البعث أو الأجهزة الأمنية السابقة”.

وأردف أن “اسم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ورد بقائمة الاستدعاء ويتوجب عليه الحضور والإجابة على بعض المعلومات التي أظهرتها عمليات التحديث اللاحقة لملفات المسؤولين والمرشحين”.

نافياً “الاتهامات التي تتعرض لها هيئة المساءلة والعدالة، المتعلقة برفع أسماء بعض الأعضاء السابقين بحزب البعث في مقابل مبالغ مالية تدفع لبعض الموظفين، وهي مجرد اتهامات لا دليل عليها”.