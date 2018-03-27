“النزاهة” تعلن إعادة 865 مليون دينار لخزينة الدولة من عمليات الضبط

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن “إعادتها 865 مليون دينار عراقي إلى خزينة الدولة من عمليات الضبط في منفذ الصفرة الحدودي”.

ونشرت الهيئة بياناً قالت فيه إن “دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تمكنت من ضبط مخالفاتٍ وتجاوزاتٍ في منفذ الصفرة الجمركيِّ”.

وأضاف بيان الهيئة أن “تنفيذها عدداً من حالات الضبط قادت إلى إيقاف الهدر في المال العام وإعادة مبالغ مالية إلى خزينة الدولة”.

مشيرةً إلى “قيام فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق ديالى بالتحري عن المُخالفات الحاصلة في المنفذ، وضبط عددٍ من الشاحنات الداخلة عبره تمَّ تخفيض قيمة الرسوم الجمركية للمواد المحملة عليها من قبل بعض المخمنين العاملين في المنفذ”.

وأردفت الهيئة في بيانها أن “تلك العمليات نجم عنها إعادة مبلغٍ وقدره (865,104,750) مليون دينار إلى خزينة الدولة، عبر إعادة ترسيم البضائع مجدداً على وفق الرسوم الفعلية، فضلاً عن ضبط مواد أخرى تمت إحالتها إلى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية في ديالى، لغرض إعادة ترسيمها”.

يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي عن قيامها “بتنفيذ 14 عملية ضبط في منفذ الصفرة، نجم عنها استرجاع وإيقاف هدر أكثر من مليار دينارٍ ونصف المليار”، على حدِّ قولها.