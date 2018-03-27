انطلاق تظاهرات المعلمين والموظفين في اقليم كوردستان

انطلقت قبل قليل تظاهرات المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، احتجاجا على تطبيق نظام الادخار في الرواتب.

وشهدت مدن السليمانية، اربيل، دهوك، حلبجة، كلار، كوية، ادارة كرميان ورابرين، وعدد من الاقضية والنواحي في اقليم كوردستان، تظاهرات صباح اليوم الثلاثاء 27/3/2018.

ويطالب المتظاهرون وأغلبهم من المعلمين وموظفي القطاع العام، بإلغاء نظام الادخار من رواتب الموظفين وصرف الرواتب في موعدها دون تأخير، مؤكدين انهم مستمرون في مقاطعة الدوام الحكومي لحين رد حكومة الاقليم على مطالبهم.

تأتي هذه التظاهرات لليوم الثالث على التوالي، فيما انضم اليها في محافظة اربيل، اليوم، موظفو وزارة التعليم العالي، وبدأوا بالتظاهر ومقاطعة الدوام.

من جانب آخر واصل موظفو القطاع الصحي في محافظة السليمانية التظاهر امام مستشفى الطوارئ وسط المدينة، مؤكدين استمرارهم في مقاطعة الدوام لحين استلام الرواتب كاملة دون ادخار.