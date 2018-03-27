بمناسبة عيد القيامة المجيد ورأس السنة الآشورية ( أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بخير

بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد (عيد الفصح) ، ورأس السنة الآشورية (

​أكيتو​ ​ ) ، يسر اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا والهيئة الإدارية لجمعية بغداد الثقافية أن تهنيء شعبنا الكلداني الآشوري السرياني والمسيحيين كافة في العراق والمهاجر بهذه المناسبة السعيدة متمنين ان تتحق الأماني بقيام دولة المواطنة والعدالة الحقة ، الدولة الدستورية المدنية الديمقراطية الخالية من المحاصصات الدينية والمذهبية والطائفية لكي ينعم جميع العراقيين بحقوقهم الطبيعية أسوة بباقي شعوب العالم المتحضر والمتمدن.

ننتهز هذه الفرصة لنؤكد على أهمية عودة النازحين من المناطق العراقية التي كانت محتلة من قبل الإرهاب إلى ديارهم ومدنهم ودورهم وضرورة قيام السلطات المختصة بإعادة تأهيلهم من كل النواحي الصحية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والأمنية لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم في بناء الوطن المنشود. كما أن عدم عودة المهجرين وعدم إستقرارهم سيؤثر على نتائج الإنتخابات البرلمانية القادمة خاصة وأن أغلبهم قد خسروا وثائقهم ومستنداتهم أثناء سيطرة الإرهابيين على مناطقهم ومدنهم.

ولايفوتنا أن نؤكد على وجوب إتخاذ موقف حكومي واضح وشديد من التدخلات التركية في المناطق الشمالية وفي المدن والقرى العراقية المحاذية للحدود التركية العراقية خاصة وأن القوات الغازية قد أعتدت على المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الدينية في تلك المناطق ، وعدم الإكتفاء بتوجيه إحتجاج خجول للحكومة التركية. أن المحافظة على حدود العراق وضمان سلامة المواطنين العراقيين في داخل العراق وخارجه من مسؤوليات الدولة الرئيسية.

وكل عام والمسيحيين العراقيين في العراق وخارجه وكافة المسيحيين في العالم بخير.

اللجنة التنسيقية للتيارالديمقراطي العراقي والهيئة الإدارية لجمعية بغداد الثقافية

لجنة الإعلام 26 آذار 2018