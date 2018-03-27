تربية السليمانية تخاطب حكومة كوردستان وتطالبها برد “عاجل” ووزير يتحدث عن انفراجه

حذرت المديرية العامة لتربية السليمانية يوم الثلاثاء في كتاب رسمي يحمل توقيع مديري فروعها في الاقضية والنواحي من توفيت السنة الدراسية 2017 – 2018 بسبب اضراب التدريسيين والمعلمين عن الدوام الرسمي.

وطالبت المديرية في كتابها الذي يحمل تواقيع المديرين حكومة إقليم كوردستان بان يكون لها رد “إيجابي” فيما يخص الموضوع وفي حال لم يكن ذلك فان العام الدراسي الحالي سيتم تفويته.

الى ذلك افاد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان بيشتوان صادق يوم الثلاثاء ان مجلس وزراء الإقليم عازم على انهاء معاناة التدريسيين والمعلمين وجميع الموظفين والعاملين في كوردستان من خلال اجراء مراجعة جدية للرواتب وانهاء نظام الادخار الاجباري.

وقال صادق في كلمة له اليوم خلال حضوره احتفالية في أربيل ان “الوزارة وحكومة إقليم كوردستان يتفهمان ما يمر به المعلمون والتدريسيون وجميع الموظفين والعاملين من أوضاع صعبة”.

وأضاف ان “الحكومة مستمرة بالاجتماعات واللقاءات من اجل حل مشكلة الرواتب، وستتم مراجعة لنظام دفع الرواتب والادخار الاجباري”.

واردف صادق ان “تلك المراجعة ستتم فيها مراعاة التدريسيين والمعلمين”، منوها الى انه “خلال الأسبوع الجاري سيصدر امر بهذا الشأن”.