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تركيا تعلن قتل 41 عنصرا بـPKK بقصف بكوردستان

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، مقتل 41 من مسلحي حزب العمال الكوردستاني، في غارات جوية لمقاتلات تركية على جبال قنديل باقليم كوردستان العراق.
ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية، عن الجيش، أن “سلاح الجو شنّ الغارات إثر تلقيه معلومات عن عزمهم القيام بهجوم ضد قواعد للجيش التركي”.
وتشن القوات التركية هجمات ضد “حزب العمال الكوردستاني” في جنوب البلاد وباقليم كوردستان، ردا على هجماته ضد أهداف تابعة للدولة التركية. كما تقول انقرة.

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