تعادل العراق وسوريا يتوج قطر ببطولة الصداقة الدولية

توج المنتخب القطري اليوم الثلاثاء، ببطولة الصداقة المقامة في مدينة البصرة، بعد تعادل منتخبي العراقي والسوري في ختام البطولة التي جرت على ملعب جذع النحلة بحضور 65 الف متفرج.

وكان مستوى الشوط الاول متقارباً بين المنتخبين، حيث غابت الخطورة عن مرمى الطرفين، واصبح اللعب محصوراً في منتصف ملعب المباراة.

أما في الشوط الثاني، فقد دخل المنتخب العراقي وهو يريد الفوز والتفوق في النتيجة، حتى جاء الهدف العراقي الاول برأسية من اللاعب مهند علي، في الدقيقة 56 ليتقدم المنتخب العراقي بهدف مقابل لا شيء، إلا ان المنتخب السوري لم يستسلم وبدأ بالضغط المتواصل الى ان تمكن اللاعب فراس الخطيب من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 76 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويتوج المنتخب القطري بالبطولة وجاءت سوريا في المركز الثاني بنقطتين وحل المنتخب العراقي بالمركز الثالث بنقطة واحدة.