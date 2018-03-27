تواصل الانتخابات الرئاسية المصرية بانتظام لليوم الثاني على التوالي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تتواصل بالعاصمة المصرية القاهرة والمحافظات الاخرى فعاليات الانتخابات الرئاسية 2018 التي انطلقت صباح يوم امس الاثنين 26 مارس 2018 الجاري التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى،

وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر اكثر من 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين خلال الايام الثلاثة المخصصة لمراسيم الانتخابات التي تختتم يوم غد الاربعاء الثامن والعشرين من مارس ومن المؤمل إعلان نتيجة الجولة الأولى يوم الإثنين 2 أبريل المقبل .

من جانبه وجه السيد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعضاء غرفة عمليات الهيئة بالتواصل المستمر والمباشر مع المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين لمتابعة تغطيتهم الإعلامية منذ بداية فتح اللجان الانتخابية في التاسعة صباحا مع بدء عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

واكدت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها اليوم إن أعضاء غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات تواصلوا مع ممثلي عدد 110 وسيلة إعلامية منهم 83 معتمداً ومقيماً ممثلين لـ 21 جهه إعلامية أسيوية و12عربية، و16 أمريكية، إضافة إلى 34 أوروبية، منذ بدء عملية التصويت وحتى الساعة الثانية ظهراً بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية.

وتابعت:”قد سجلت غرفة العمليات عدد 19 شكوي واستفسار من المراسلين المقيمين تركزت حول مشاكل في دخول مراكز الإقتراع، وهو مايعادل نسبة 17% من إجمالى هؤلاء المراسلين، وتم التعامل معها وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية،

كما تواصلت غرفة العمليات مع ممثلي 27 وسيلة اعلامية زائرين، وقد أفادوا بعدم وجود شكاوي او صعوبات أثناء تغطياتهم الإعلامية”.

واختتمت الهيئة العامة للاستعلامات بيانها :”هذا وتعمل غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات على مدار الساعة وتتواصل مع كافة ممثلي وسائل الاعلام الاجنبية المقيمين والزائرين المصرح لهم بتغطية الإنتخابات، والبالغ عددهم 680 مراسلاً مقيماً وزائراً، لحل كافة الصعوبات والمشكلات التي قد تواجههم أثناء تغطياتهم الاعلامية وكذلك الرد علي استفساراتهم من خلال الخط الساخن 16149″.

وفي ذات السياق أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن المغترب والوافد الذي له حق التصويت هو من سجل رغبته أمام مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم الابتدائية ليدلي بصوته، مشيراً إلى أن من لم يتخذ هذا الإجراء في موعده ليس أمامه إلا أن يعود ويصوت في لجنته الأصلية.

وأشار الشريف، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن القضاة أغلقوا أبواب اللجان في الموعد المحدد، وكان هناك انتظام وتيسير في العملية الانتخابية للمواطنين قدر الإمكان، مؤكداً أن هذا الانتظام والتيسير سيستمر غداً وبعد غد.

وأوضح المستشار محمود الشريف أنه سيستمر غداً وبعد غد المزيد من الإقبال على اللجان، لأننا نعلم أن المواطن المصرى أبداً لن يتخلى عن وطنه وواجبه وأداء رسالته.

وتجدر الاشارة الى ان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس 2018 الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.