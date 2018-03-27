جامعات ومعاهد كوردستان تقاطع الدوام الرسمي والتعليم العالي تطرح مشروعا لإنهاء المشكلة

أعلنت جامعات ومعاهد إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن مقاطعتها الدوام الرسمي بشأن استمرار نظام الادخار الاجباري وتأخر دفع الرواتب.

وقد تمت رفع مذكرة من قبل التدريسيين الجامعين بهذا الشأن الى حكومة الإقليم، ومجلس وزارة التعليم العالي بهذا الشأن.

وجاء في نص المذكرة نعلن مقاطعة الدوام الرسمي في جميع الجامعات والكليات والمعاهد، “وندعو” حكومة إقليم كوردستان الى الغاء نظام الادخار الاجباري.

وأشارت المذكرة الى تأثير قضية الرواتب على قطاع التعليم في جامعات ومعاهد الإقليم وانه “سائرة نحو التراجع يوما بعد يوم”.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان عباس اكرم للصحفيين اليوم في أربيل، انه “عقدنا اجتماعا مع الاساتذة والتدريسيين والموظفين العاملين بقطاع التدريس الجامعي، ونحن من هنا ندعو حكومة إقليم كوردستان الى الغاء نظام الادخار الاجباري”.

واعلن ان الوزارة قد الية تتضمن مقترحات لتحسين أوضاع التدريسيين الجامعيين، منوها الى ان الوزارة تسلمت مذكرة الأساتذة والتدريسيين، واشادت بها وثمنتها عاليا.

وتابع اكرم ان الوزارة قد اعدت مشروعا من نقاط سيتم تسليمه الى حكومة إقليم كوردستان من اجل معالجة مشكلة الرواتب ونظام الادخار الاجباري، مردفا بالقول ان المشروع سيطرح في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.