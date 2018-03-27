حسن الزاملي الشجاع قال الحقيقة

احمد كاظم

التآمر على الشيعة من قبل الخليج الوهابي لا يحتاج الى دليل لان الشيعة في الخليج تقطع رؤوسهم بالسيف و يسجنون و يعذبون و تسقّط جنسياتهم و في العراق تقتلهم المفخخات بواسطة الارهاب الخليجي الوهابي.

العراك بين قطر و السعودية و الامارات كشف الحقيقة ان الخليج الوهابي هو الممول و المصدر للدواعش الى العراق و الى سوريا و الاعتراف كما يقولون سيّد الادلة.

السفير (سيلي مان) قال لعلى بابا مجلس صابرين الجنابي ما معناه (استعدوا لاستعادة حكم السنة المطلق كما كان الوضع ايام (الراحل) صدام.

حسن الزاملي قال الحقيقة و اتهامه بالطائفية خاصة ممن يدعون انهم شيعة كذبة بينما هم يسكتون عن خطابات شيوخ الوهابية المحرضة على قتل (الروافض) حتى بجهاد نكاح نسائهم.

هؤلاء الشيوخ افتوا بجواز ان تجاهد جهاد النكاح البنت بدون موافقة والدها و الزوجة بدون موافقة زوجها لان قتل الروافض (احلّه) اولياء امرهم ملوك و امراء الخليج الوهابي.

المحزن ان الشيعة يرتجفون من ذكر الطائفية و هم غير طائفيين بينما السنة عامتهم و شيوخ مذهبهم يجاهرون بالطائفية و يفاخرون بها.

السبب لان عامة الشيعة و سياسييهم و رجال مذهبهم ادمنوا على الخوف و الخنوع و يفرطون بحقوهم كأثرية و يتبرؤون ممن يشذ عن هذا الخنوع كحسن الزامي الشجاع.

يا شيعة و يا سنة: من يطالب بحقوقه و يحذر من اعدائه غير طائفي و الطائفي من يغتصب حقوق الاكثرية الشيعية و يقتلهم بالمفخخات كل يوم في عقر دارهم.

نصيحة الى الشيعة: تخلصوا من الخنوع و المذلة و ارفعوا اصواتكم للمطالبة بحقوقكم كما قال حسن الزاملي لأنكم لستم طائفيين و الطائفي من يقتلكم.

ملاحظة: حسن الزاملي لم يحرض على القتل كما يفعل شيوخ السنّة الوهابيين و لكنه حذّر الشيعة من الخطر المحدق بهم و هذا حق قانوني وشرعي.