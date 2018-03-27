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حكومة إقليم كوردستان تخصص 4 مليار دينار كحوافز ومخصصات لموظفي الصحة

خصصت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان حوافز ومخصصات تسلم لديوان وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الطبية في الإقليم.

وبحسب الوثيقة فان المبلغ المخصص هو 4 مليارات، و100 مليون دينار عراقي، وسيتم توزيعها كالآتي على المراكز والمديريات الصحية الرئيسة بمناطق إقليم كوردستان:

1- اربيل – مليار و500 مليون دينار
2- السليمانية – مليار و255 مليون دينار
3- دهوك – 850 مليون دينار
4- كرميان – 130 مليون دينار
5- رابرين – 165 مليون دينار
6- كويسنجق – 80 مليون دينار
7- جمجمال – 100 مليون دينار
8- خزينة هريم – 20 مليون دينار
المجموع 4مليار و100 مليون دينار

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