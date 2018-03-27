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حكومة كوردستان تصدر توجيهات بخصوص الانتخابات

اصدرت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، توجيهات بمناسبة قرب الانتخابات لمجلس النواب العراقي.

وقال مجلس الوزراء في بيان انه ومع إقتراب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي والبدء بالحملة الإنتخابية، نطالب الأطراف السياسية والمواطنين والمرشحين ومؤيديهم، الإلتزام بالنقاط التالية:

– تؤكد حكومة اقليم كوردستان على حماية حقوق جميع المرشحين والقوائم والأطراف السياسية الكوردستانية والعراقية المسجلة في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في ممارسة أنشطتهم وحملاتهم الإنتخابية بكل حرية و في أطار القوانين والتعليمات، ويحق لأي مرشح أو لاية قائمة إنتخابية أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات أن يلجأ للجهات المعنية إن حصل بحقهم أي تجاوز أو إعتداء من قبل أي طرف كان.

– على الأطراف السياسية أن تدير الحملات الانتخابية وفقاً لمبدأ قبول وإحترام الراي الاخر، ومراعاة مبادئ حقوق التعبير عن الرأي، والإبتعاد عن كافة انواع العنف والتشهير والتصرفات اللاقانونية، والإلتزام بالتعليمات التابعة للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والقوانين والتعليمات المتبعة لحكومة اقليم كوردستان.

– على المؤسسات والدوائر الحكومية والامنية أن تتعاون بشكل كامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية لإدارة الحملات الإنتخابية وإجراء الإنتخابات بالإعتماد على مبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوق المصوتين والمرشحين والمواطنين.

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