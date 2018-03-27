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خارطة الامطار المتوقع هطولها نهاية الاسبوع الحالي

تشير التوقعات الجوية الى هطول موجة من الأمطار تشمل معظم مدن البلاد بحلول نهاية الاسبوع الحالي، فيما حذر متنبئ جوي من عواصف ترابية خلال الايام المقبلة.

وذكرت منظومة أرصاد العراق في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الـ”فيسبوك” اليوم 27 آذار 2018 أنه وحسب توقعات الموديل الاميركي هناك تراكم للامطار بحلول نهاية الاسبوع.

من جهته قال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية إن “الايام 29 و 30 و 31 ستشهد عواصف ترابية شديدة في بعض الاماكن من البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع اماكنها حتى الآن.

واضاف أن “العواصف الترابية تبدأ إعتبارا من الغد الثلاثاء في ليبيا وتنتقل لمصر وتتركز على القاهرة والدلتا وغرب سيناء يوم الاربعاء والخميس وتمتد لمناطق الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق ثم السعودية.

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