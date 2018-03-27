دزيي يتهم أطرافاً سياسية ومرشحين للحصول على “مآرب” من التظاهرات

اتهم المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الثلاثاء، بعض الاطراف السياسية والمرشحين للانتخابات باستغلال التظاهرات المشروعة للمواطنين للدعاية الانتخابية واستحصال اصوات الناخبين، مبينا ان قسما كبيرا من المتظاهرين لهم مطالب مشروعة وطبيعية.

وقال دزيي في مقابلة اجراها معه القسم الكوردي لاذاعة صوت امريكا، بشأن التظاهرات التي تعم بعض المدن في اقليم كوردستان، ان التعبير عن الرأي لاي هدف بشكل هادئ حق طبيعي وحكومة الاقليم والاطراف السياسية تؤمن بهذه العملية وهي حق اساسي لاي شخص وتم تنظيمه بقانون، لافتا الى ان تظاهرات الايام الماضية في الاقليم لم تكن مرخص لها باي شكل من الاشكال.

واشار دزيي الى ان مجموعة من الناس طالبوا بحقوقهم المشروعة وتعامل معهم منتسبو الاجهزة الامنية باحترام، الا ان بعض الناس والاطراف السياسية ومرشحيهم استغلوا الفرصة لاظهار انفسهم لأجل تحقيق أهدافهم السياسية.

وبشأن اعمال العنف التي رافقت التظاهرات، اكد دزيي انه حصلت بعض التوترات التي لا مبرر لها، الا ان قوات الاسايش هم ايضا بشر وابناء هذا البلد ومن واجبهم الحفاظ على الامن، مبينا ان الذين طالبوا بحقوقهم بشكل محترم قد تم احترامهم، لكن الذين استغلوا التظاهرات للاهداف السياسية واحدثوا التوترات فان هذا أمر لا يمكن القبول به.

واوضح ان هناك بعض الحالات التي تتم الان متابعتها حيث حصلت حالة من العنف سواء من قبل القوات الامنية او من قبل المتظاهرين ضد القوات الامنية.

واضاف دزيي صحيح حصلت في بعض الاماكن بعض المواجهات التي لا مبرر لاستخداف العنف، الا انه في الوقت نفسه استعمل البعض العنف تجاه الاجهزة الامنية في اربيل مثلا استعمل احد الاشخاص السكين في الهجوم على الاسايش وجرح يد عنصر منها على الرغم من ان هذا الشخص هو منتسب في قوات الشرطة وفي الوقت نفسه عضو في احد الاحزاب السياسية التي نظمت التظاهرات.

ووصف دزيي مشاركة القيادات والبرلمانيين من الكتل المنسحبة من حكومة الاقليم بانها من اجل جمع الاصوات في الانتخابات المقبلة، مبينا ان الازمة ومسألة الادخار الاجباري ليست وليدة اليوم بل تعود لثلاث او اربع سنوات سابقة فما الذي ذكرهم بها اليوم.

وبشأن تأثير التظاهرات ومشاركة الاطراف السياسية فيها وهل ستتسبب بانهيار حكومة الاقليم اكد دزيي ان حكومة الاقليم الان ليست حكومة ضعيفة كما يتصورون، فمن الناحية الدبلوماسية لها مكانة قوية على المستوى العالمي وعلى المستوى الاقتصادي اخذت بالانتعاش وهي تستطيع بايراداتها الداخلية حل بعض المشكلات، لافتا الى الحزبين الرئيسين يها الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني قوتان مؤثرتان ومن المؤكد انها سيديمان استمراها و”كنا نتمنى استمرار القوى والاحزاب الاخرى فيها لا ان يحاولوا مسح كل انجازاتها امام الناس وهم كانوا حتى الامس اطراف مشاركة فيها”.