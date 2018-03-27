دعوة لتغطية معرض ما وراء الحرف: الخط العربي الحديث”

التاريخ: 28-03-2018

المكان: متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

الوقت: 5:30 مساءً

تتشرف هيئة الشارقة للمتاحف بدعوتكم للمشاركة في جولة إعلامية في أرجاء متحف الشارقة للحضارة الإسلامية الذي يستضيف معرض الخط العربي القادم: “ما وراء الحرف: الخط العربي الحديث”.

تستمر فعاليات المعرض من 28 مارس وحتى 3 يونيو، ويسلط الضوء على 27 قطعة فنية من مقتنيات متحف الآثار الإسلامية بماليزيا. سنأخذكم في جولة حصرية في هذا المعرض الذي يقام بالتعاون مع متحف الآثار الإسلامية في ماليزيا، وذلك للاطلاع على مجموعة من الأعمال التي اختيرت بدقة وعناية، حيث يمكنكم توجيه الأسئلة والاستفسارات حول هذه المعروضات والفنانين الذين أبدعوها، وأنواع الخطوط والأنماط الفنية المعتمدة فيها.

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