ارسل لكم هذه الأبيات بمناسبة قرب الانتخابات
مع تحياتي وودي
دللول
ميسون نعيم الرومي
ليويـن نايـم يا شـَـعـب ..
دللول
ليويـن نايم بالعسَـل
دللول
تاكل اطفال امن الزبل
لاكو شـغل لاكوعـَـمل
دللول
اتغـَمـّـس الخبزه بالدمع
لحد حچـَه او لحد شفـَع
هذا السياسي ماشـِـبـَع
كلهم شـَـلِع كلهم قـَـلـِع
اسكوتك صعب ماينحمل
جايع تضل تلبس سـِـمَـل
ليـويـن نايـم بالعـَـسـَـل
ابطرگ الحچي بس بالگول
دللول
نايم ياشـَـعـَـب .. دللول
***
اسكوتك تره شگ الگلب
بطل تـون بطل نـَحـِب
اگعد او اصحه وانتخب
اطرد الباگك والسِـلـَب
المرأه منهم والرجل
اعمامه وارباط اوعگل
لمجرب أبد .. مابيه امل
جمله اوفرد كلهم كـَنـِس
اگعد اواصحه واحترس
يزهي الوطن تطلع شمس
حي على خير العمل
يحيا الشعب هوّه الأصل
هوَّه الأمل
حي على خير العمل
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27 / آذار/2018
ســــــتوكهولم