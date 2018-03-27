دولة القانون تدعو الحكومة العراقية لمواجهة تركيا بـ”الورقة التجارية”

عد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، اليوم الاثنين، اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انطلاق عملية عسكرية في سنجار ودخول قواته لها اعلان حرب واحتلال.

وأكد المتحدث الرسمي بأسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، في بيان ان “اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انطلاق عملية عسكرية في سنجار، ودخول قواته لها اعلان حرب واحتلال للعراق، مبينا ان دولة القانون تؤكد دائما على ضرورة عدم المساس بالسيادة العراقية من قبل اي دولة كانت”.

واشار الى ان اي “عمليات عسكرية لتركيا في العراق يعد عدوانا واحتلالا”، لافتا الى ان “رؤية ائتلاف دولة القانون مع الحفاظ على السيادة العراقية ورفض التدخلات الخارجية، لان السيادة العراقية خط أحمر ولا يجوز المساس بها”.

واعتبر الموسوي ان “ما تقوم به تركيا يتنافى مع احكام القانون الدولي ومبادىء حسن الجوار”، مشيرا الى ان “اردوغان مازال يحلم بعودة الدولة العثمانية للتوسع في العراق وسوريا”.

ودعا الموسوي الحكومة العراقية لـ”مواجهة تركيا بالورقة التجارية، لاسيما وان التبادل التجاري بين العراق وتركيا يبلغ نحو 12 مليار دولار وجميعها لصالح تركيا”، مبينا ان “العراق يمثل سوق اساسي للبضائع التركية”.

واشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتدخل بلاده في سنجار اذ فشلت الحكومة العراقية بمكافحة حزب العمال الكوردستاني الذي تعده انقرة تنظيما “ارهابيا”.

وقال اردوغان بحسب وسائل اعلام تركية، “إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار فسنقوم بما يلزم”.

واضاف، ان “مسؤولا عراقيا -لم يسمه- سيصل اليوم إلى تركيا لبحث مسألة سنجار مع مدير الاستخبارات التركية”.