رئيس أركان الجيش يزور سنجار.. وتركيا تتراجع عن مواقفها

بعد ساعات من تراجع تركيا عن مواقفها بتنفيذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في سنجار وصل رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي الى القضاء الواقع غربي محافظة نينوى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أمس، إن “رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، يرافقه عدد من كبار القادة في وزارة الدفاع وصل الى سنجار”.

وأضاف البيان إن، زيارة الغانمي تهدف “لتفقد قطعات الفرقة الخامسة عشرة والحشد الإيزيدي وشريط الحدود بين العراق وتركيا”.

وكانت قوات عراقية مدرعة قد وصلت بالقرب من سنجار، بعد تهديد صريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان باقتحام القضاء.وتستقرّ القوات التركية منذ أكثر من أسبوع في مناطق تقع شمال محافظة أربيل، بعدما اقتحمت أراضي إقليم كردستان العراق من دون مقاومة من الجانب العراقي، معزّزة بالدبابات ومدافع متوسطة المدى.

وأعلن أردوغان، الأحد، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

لكنه تراجع الاثنين وقال قبل مغادرته أنقرة لحضور قمة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إنه “تلقّى معلومات من المخابرات التركية حول بدء الحكومة العراقية عملية في سنجار”، معرباً عن أمله في “أن تنجح”. وأضاف أردوغان، أن تركيا ستتّخذ “كل ما يلزم” إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار، وذلك وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية.

وفي وقت متأخر من يوم الإثنين، قال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت (المدى)، نسخة مه إن الأخير “تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم”، مبيناً أن “يلدرم بارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الإرهابية والحفاظ على وحدة العراق واللحمة بين مكوناته”.

وأشاد يلدرم خلال البيان، بـ”قرارات العبادي الإيجابية بفتح مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان ودفع رواتب الإقليم”، مبيناً أن “تركيا نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص بعودة الرحلات الى المطارين”.

وأكد يلدرم “عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الاراضي العراقية لمطاردة عناصر (حزب العمال الكردستاني)”، لافتاً الى أن “ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث أردنا القول إننا لن نقوم بأية عمليات من دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد أننا اتفقنا معها”.

وتابع ان “تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها”.

من جانبه، أكد العبادي ان “القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الاراضي العراقية، ووجهنا القوات العراقية الاتحادية عند زيارتنا للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع أي مقاتلين أجانب”، مشيراً الى ان “الحدود حاليا مسيطر عليها من قبل قواتنا”. وتابع “نرفض أي تجاوز على تركيا من خلال أراضينا”.

وجرى خلال الاتصال بحسب البيان بحث عدد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من الملفات المشتركة وأهمية اجتماع المسؤولين في الحكومتين لحلّها.

ويوم الإثنين، أكد المتحدث باسم الحكومة التركية نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ، أن بلاده لا يمكن أن تقبل بمواصلة منظمة “بي كا كا” وجودها في منطقة سنجار العراقية عبر التخفي وراء مسميات ورايات وألبسة مختلفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال انعقاد اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم في قصر “جانقايا” بالعاصمة أنقرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام.

وأشار بوزداغ إلى تقدم الجيش العراقي أمس من شمالي سنجار بمحافظة نينوى، نحو الحدود السورية حتى قرية “فاو” ذات الغالبية العربية.

وقال: “هناك معلومات حول سيطرة الجيش العراقي اليوم على المنطقة الممتدة من ناحية ربيعة، الحدودية مع سوريا، إلى أم الجاريس غربي سنجار، واستخباراتنا أكدت تلك المعلومات”.

وأضاف: “لا يمكن أن نقبل بمواصلة منظمة بي كا كا وجودها في منطقة سنجار عبر التخفي وراء مسميات ورايات وألبسة مختلفة، بغية الإيهام بأنها انسحبت من المنطقة”.

وشدد أنّ رغبة تركيا تتمثل في انسحاب الإرهابيين من سنجار بشكل كامل، مؤكداً ضرورة إبعادهم من هناك.

وأعرب عن رغبته بأن لا يسمح الجيش العراقي للمنظمة بالبقاء في المنطقة، وذلك في ضوء تطلعات تركيا. ولفت إلى أن تركيا لن تتردد في اتخاذ ما يلزم في حال عدم قيام الجيش العراقي بذلك.