رئيس اركان الجيش وكبار القادة العسكريين يصلون الى سنجار

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن وصول رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن، عثمان الغانمي، الى سنجار .

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ان “رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن، عثمان الغانمي، وصل برفقة عدد من كبار القادة في وزارة الدفاع، الى سنجار لتفقد قطعات الفرقة الخامسة عشر والحشد الايزيدي وشريط الحدود بين العراق وتركيا”.

ومن المؤمل أن يناقش البرلمان العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء ، العمليات العسكرية المزمع أن تشنها القوات التركية في سنجار مستهدفة عناصر حزب العمال الكوردستاني .

كما أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لنظيره العراقي، حيدر العبادي، في مكالمة هاتفية، على احترام بلاده للسيادة العراقية، مشيراً إلى عدم القيام بأي عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني دون موافقة بغداد.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان بأن العبادي تلقى اتصالاً هاتفياً من “رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم “.

وأضاف البيان أن “يلدريم بارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الإرهابية والحفاظ على وحدة العراق واللحمة بين مكوناته”.