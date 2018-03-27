سفير فرنسا لدى العراق يلوح بإمكانية قيام بلاده بافتتاح مكتب تمثيلي بالبصرة

تحدث سفير فرنسا لدى العراق، بورنو أوبيير، عن إمكانية قيام بلاده بافتتاح مكتب تمثيلي لها في البصرة، لما تتمتع به المحافظة من امتيازات اقتصادية وجغرافية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس هيئة استثمار البصرة، علي جاسب محمد، مع السفير الفرنسي لدى العراق، مساء أمس الأحد.

وخلال اللقاء أكد علي جاسب محمد، على أن “العاصمة الاقتصادية للعراق مهيئة إدارياً واقتصادياً لاستقبال كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار فيها”.

ولفت محمد إلى “أهم الامتيازات التي تمنح للشركات الاستثمارية، وأبرز الفرص الاستثمارية في البصرة”.

من جهته أشار بورنو أوبيير، إلى أن “فرنسا تطمح للتعاون في التنمية الاقتصادية مع العراق”.

وأوضح أوبيير أن “مذكرة التفاهم لإنشاء (مترو) البصرة مع شركة (الستروم) الفرنسية خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى مستقبلية بمشاريع استثمارية أخرى، خصوصاً بعد توجه الحكومة إلى دعم الاستثمار من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك الدولي وبين هيئة استثمار البصرة”.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء أهم الفرص الاستثمارية في محافظة البصرة، وإمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية، وفتح مكتب تمثيلي لفرنسا بالبصرة، إضافة إلى النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة في نوع الاستثمارات الأجنبية فيها.