(ضعفنا.. بوحدتنا القسرية).. و(للمسموم.. حسن الزاملي.. امريكا اشرفك.. ومتفضلة علينا كشيعة)

بسم الله الرحمن الرحيم

لو وجدنا (شخص لم يستفاد شيء من التغيير بعد عام 2003).. وينتقد امريكا (لتفهمنا ذلك).. تجاوزا.. (رغم ان امريكا لا تتحمل ذلك).. ولكن (ان نجد معممين ونجد مطروحين سياسيين).. جنو المال بما حمل وتقلدوا اعلى المناصب التي لم يكونون يحملون بها هم واجدادهم واجيال اجيالهم القادمة ايضا.. وكانوا مجرد مسربتين بدرابين طهران ودمشق ولندن.. وغيرها من العواصم.. واخرين جالسين بالجحور بالعراق خوفا ورعبا.. (هم من ينتقدون امريكا نيابة عن اجندات عارضت حتى اسقاط صدام).. (هذا ما لا يمكن فهمه.. الا اذا فهمنا ما سوف نطرحه خلال الموضوع)..

وهذا ما يوجب علينا ان نسال .. من المتامر علينا بشكل دقيق.. ويجب ان نعلم من هم (الاجندات الرخيصة) التي تعمل ضد مصلحة الشيعة باسم التشيع .. والتشيع منهم براء.. فهم يمسخون حتى التشيع لخدمة اجندات خارجية بعيدة كل البعد عن مصلحة المكون الشيعي بمنطقة العراق… ويظهرون الشيعة بناكري الجميل لكل يد تمد للشيعة بمنطقة العراق.. وانقذتهم من طغيان 1400 سنة.. عام 2003..

ونسال هنا .. (من هؤلاء الذين يمثلون الضعف الشيعي والثغرة التي يخترق عبرها الارهابيين ويهددون حياة الشيعة)؟؟ ونسال (من يحذرنا من فقدان الشيعة لرئاسة الوزراء لصالح السنة والكورد).. نسال.. (من شارك القوائم السنية والكوردية بالحكم لسنين.. ثم اليوم يحذر من وصول القوائم الكوردية والسنة للحكم برئاسة الوزراء؟؟ وبنفس الوقت يتبختر بانه سوف يدعم الاغلبية السياسية بمشاركة نفس هذه القوائم الكوردية والسنية بالحكم؟؟؟ فكيف تشارك من تحذر بانهم متامرين على الشيعة بمنطقة العراق )؟؟ ونسال (هل من يحذرنا من الكورد والسنة.. سوف يعمل على ازاحتهم من العراق ليؤمن اجيال الشيعة وامنهم؟؟؟ ام سوف يستمر بتقاسم الكعكة معهم ماليا وسياسيا ونفوذ واجندات خارجية باسم التوافقات والاغلبية السياسية والمحاصصة.. والوحدة الوطنجية.. والمدنية.. الخ)؟؟

فحسن الزاملي .. (عضو المجلس الاعلى الاسلامي.. التي انجبت امثال الحرامي محافظ البصرة السابق النصراوي.. الذي اسسه الخميني داخل ايران بالثمانينات).. والذي لم يكن يحلم ان يدخل العراق بزمن المقبور صدام.. واصبح (يقف بطوله بمحافظة الديوانية.. كممثل حزبي للمجلس الاعلى).. ويطرح نفسه (ممثل المرجعية).. بتناقض غريب (فالسيد السستاني سد الباب بوجه السياسيين؟؟ فكيف يكون ممثله ممثل لحزب سياسي لحزب شارك بكل الحكومات السياسية الفاسدة)..

المهم هذا (حسن الزاملي).. يطالب ان (نحاسب امريكا ؟؟) .. ولا نعلم على ماذا (على وصول امثالكم من ممثلي الاحزاب المعارضة لصدام بعد عام 2003.. كالمجلس الاعلى وحزب الدعوة والتيار الصدرية وحزب الفضيلة.. وبقية شلة من خربوا العراق.. وسرقوه.. ووصلوا باوصوات الناخبين باصابعهم البنفسجية).. فامريكا حررتنا كشيعة من موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة.. فماذا تفعل امريكا بان ملايين الاصوات المحسوبة شيعيا (انتخبوا احزاب ومعممين فاسدين فاشلين خونة متواطئين مع اجندات اقليمية على حساب المكون الشيعي والعراق)..

حسن الزاملي.. الذي اشك بانه (يشرب بلنكو كثيرا).. الذي يزرع الفتن بين (شعوب منطقة العراق).. ثم يأتي ليتهم امريكا.. ضمن نظرية المؤامرة يتهم.. (الكورد والسنة بالتامر مع دول اقليمية لاخذ السلطة من الشيعة واعداتها للسنة)؟؟ وبعد ذلك (يتهم الاخرين بانه يريد تقسيم العراق)؟؟ ليطرح سؤال (خطاب الزاملي ماذا يكون)؟؟ (فهو يدعو لوحدة العراق ولكن بفوهات المدافع على رؤوس الكورد والسنة).. وطبعا (وقود تلك الحروب الوحدوية دماء ابناء الخايبة من شباب ورجال الشيعة العرب).. ليرسلون للمستنقع الكوردي والسني اضافة للمستنقع السوري الذي يزجونهم فيه.. كل ذلك لان امثال الزاملي متامرين على حق الشيعة العرب بان تكون لهم دولة بمنطقة اكثريتهم من الفاو لسامراء.. لانهم يخافون على (ربهم ايران.. التي في حال قيام دولة للشيعة العرب بوسط وجنوب، يعني انضمام الشيعة العرب بالاحواز المحتلة من قبل ايران للشيعة العرب بوسط وجنوب منطقة العراق).

المهم يصرح المعمم الزاملي ما نصه : “هذه الدول بالاتفاق مع الكورد والسنة، يسعون لإنهاء حكم الشيعة في العراق، عن طريق الانتخابات وذلك بسبب تفرق الكتل السياسية الشيعية، وحث المواطنين الشيعة على عدم المشاركة بالانتخابات”. لنتبه باننا لم نجد اي مؤامرة يدعيها الزاملي.. من قبل الكرد والسنة.. فمن حقهم ان يختاروا ما يريدون.. ومن حقهم ابعاد الشيعة من السلطة بصناديق الاقتراع.. كما نحن لا نريد عودة السنة للحكم.. ولكن لنسال.. ما الذي يهددنا ما هو ؟ جواب من لسان الزاملي نفسه.. (تفرقة الكتل السياسية الشيعية)؟؟ فمن فرق هذه الكتل السياسية؟؟

اليس لانهم عميان البصيرة اغرتهم الاموال والمناصب والكراسي.. ثم (الشيعة وعزوفهم عن المشاركة بالانتخابات) اليس هي ردة فعل من السياسيات الفاسدة والفاشلة للاحزاب المحسوبة شيعيا التي لم توفر للشيعة اي رفاهية ولا خدمات ولا امن ولا استقرار .. وتم سرقة اموال لميزانيات انفجارية تصل الى 1000 مليار من هذه الاحزاب من شيعة ماما طهران.. اليس بسبب ان الكتل والاحزاب المحسوبة شيعيا لا تملك اي مشروع سياسي ينطلق من هموم ومصالح المكون الشيعي بمنطقة العراق من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.

ويستمر الزاملي هذا.. فيتهم امريكا بانها قسمتنا كشيعة؟؟ ولا نعلم هل يعتقد ان (امريكا هي الصدر الثاني الذي شق الشيعة لصدريين ولا صدريين.. وتهجم على المرجعية بالصامتة والساكتة؟؟) هل امريكا هي (الخميني الذي تهجم على مرجعية النجف ووصفها بالنائمة.. وشق الشيعة لولائيين ولا ولائيين)..

هل امريكا هي من (اسست هذه الاحزاب السياسية التي هي انشقاقات وتشرذم) انعكاس لقربها لايران .. قبل ان تاتي امريكا للعراق اصلا.. فالذي يسمع الزاملي كان يعتقد (بان الشيعة لديهم تنظيم و احد لا غير وزعيم واحد)؟؟ قبل عام 2003.. وجاءت امريكا ومزقتهم؟؟ وكأنه لم يكونوا (مجلس ودعوة وبدر وبقية الله وثار الله وحزب الله.. الخ الخ الخ).. فما دخل امريكا بعد ذلك؟؟ ثم ان بدر انشق عن المجلس.. والحكمة انشق عن المجلس.. والعصائب انشقوا عن جيش مهدي، والنجباء انشقوا عن العصائب.. والدعوة انشقت عنه احزاب عدة.. الخ) من بقية شلة دكاكين الاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا المنبطحة لايران.. فما دخل امريكا بكل ذلك؟؟ لمتى تستمرون جعل امريكا علاكة لفشلكم.

ويطالب (فاندام زمانه) حسن الزاملي.. بمحاكمة كل من دعم الارهاب.. ونحن معه.. (نظام بشار الاسد حليف ايران.. اتهمه نوري المالكي لسنوات بانه جذب الارهابيين من كل دول العالم لسوريا ودربهم وسهل دخولهم للعراق لتنفيذ جرائمهم ضد الشيعة وبقية شعوب منطقة العراق).. (حركة حماس .. زعيمها اسماعيل هنية ترحم على بن لادن.. وارسل الفلسطينيين الاف الانتحاريين والارهابيين للعراق).. (قطر واردوغان تم اتهامهم لسنوات بدعم داعش).. وايران سارعت للوقوف لجانب اردوغان ضد الانقلابيين وتفخر بذلك.. ولجانب قطر ضد من حاصرها لدعمها للارهاب.. (اوس الخفاجي اعترف بان سوريا وايران هما من بعثو السلاح من صواريخ وعبوات واسلحة اخرى للمسلحين بالعراق بعد عام 2003.. (سياسيي شيعة الكراسي سرقوا المال والميزانيات الانفجارية).. وتظاهر الشيعة ضد الاسلاميين الشيعة الحاكمين بالمنطقة الخضراء.. (فهل تريد اكثر) يا (غرندايز حسن الزاملي)؟

والشيء بالشيء يذكر.. ان حسن الزاملي يثبت هزالته وتناقضه.. في وقت حسن نصر الله يعقد صفقة الباصات لنقل الدواعش من حدود لبنان لحدود العراق.. وتحت حماية حزب الله والنظام السوري.. وعارضوا اي عمليات امريكية لقصف حافلات النظام السوري التي تنقل الدواعش.. ثم (يتهم الزاملي وهو يعترف بما جرى) امريكا بانها هي من تنقل الدواعش؟؟ بشكل مضحك ومتناقض؟؟ فهو (يعتبر نقل الدواعش حلال)؟؟ ولكن (معارضة امريكا لنقلهم ومطالبتها بقصفهم .. حرام)؟؟ وحسن نصر الله رفض اسقاط صدام وطلب من المعارضة التفاوض مع الجلاد صدام الذي قبر مئات الاف الشيعة بمقابر جماعية.. ووقف نصر الله مع الارهاب باسم المقاومة واشاد نصر الله بشيخ الارهابيين حارث الضاري.. ولم نسمع يوما حسن نصر الله يدخل بازلامه لمقاتلت صدام .. ولكن وجدناه يقاتل من اسقط صدام..

ونشير بان من يحكمنا اليوم.. لم يكونون يحلمون ان يكونون مجرد مدير عام بوزارة عراقية.. يصبحون رؤساء وزراء مسؤولين ووكلاء مراجع وممثلين احزاب…. بل هناك من كان يحلم ان يوظف (كحارس بمدرسة) يصبحون وزراء وبرلمانيين ومدراء عامين ووكلاء ومسؤولين .. بالتزوير والانحراف.

ويدركون بان الحكم وصلوا له بسواعد ودبابات الامريكان.. وليس (بجهود هؤلاء السرابيت الدايحين بعواصم ايران وسوريا ولبنان وغيرها).. الذين يجيدون الجدية ومسح الاكتاف للايرانين والسوريين وغيرهم.. وعندما استلموا السلطة استمروا خدم وعبيد لا ينسون بانهم (نكرات احتضنتهم سوريا وايران).. (فيريدون رد الجميل لهما بجعل العراق ضيعة ايرانية).. (ولا نعلم ايران احتضنتك.. انت.. فلماذا ترد الجميل لها ببيع العراق تفسيخ لها)؟؟ (ثم لو براسك حظ لما احتضنتك ايران اصلا).. لان ايران وسوريا لا تحتضن الا (سقط المتابع).. رخيصين.. لا يعرفون قيمة الارض والعرض والكرامة.. فهم يبيعون كل شيء مقابل حفنة دورلارات.. فكيف وهم جنوا المليارات؟ ومناصب لا يحلمون ان يكونون بها.

من كل ذلك نفهم (لماذا ينتقدون امريكا).. لانهم لم يكونون يريدون اسقاط صدام ليكون البديل… مشروع عراقي. بل كانوا يريدون بديله ايراني واجنداتها.. ويدركون بان امريكا تعارض ذلك.. وان هيمن هؤلاء باصوات ملايين المخدوعين باصابعهم البنفسجية سابقا، فهم يستشعرون الخطر بان امريكا تترصدهم، وان الشارع الشيعي عازف عن انتخابهم)..

وننبه.. (بان ضعفنا بوحدتنا القسرية بالعراق)..

فهناك معادلة خطيرة ولكن حقيقية (قوة العراق ضعف لشعوبه.. وضعف العراق قوة للطامعين والذين يريدون جعل العراق ساحة لتصفية حسابات دولهم بارض الرافدين.. فهم يدركون بان وحدة العراق سبيلهم لابتلاعه كله.. وليس هذا فحسب بل جعله مجرد جسر للوصول للغير.. وصولا للمتوسط وباب المندب).. لجعل دولهم امبراطوريات على حساب شعوب المنطقة.

فقوة العراق تعني (قوته بقمع المكونات الاسيرة بقضبان وحدته القسرية).. (فقوة العراق يترحم البعض عليها، لانها قمعت الكورد والشيعة.. وهذه منطلقات سنية عربية.. واخرين يريدون قوة العراق لقمع السنة والكورد.. كشيعة ماما طهران ومعمميهم بالحكم اليوم)..

ولا حل الا تشكيل ثلاث دول بمنطقة العراق للتخلص من جحيم العراق الواحد المازوم.. وانهاء خرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو زيزانوف.. الاستعمارية الانكلو فرنسية روسية التي رسمت ببداية القرن الماضي.. كنقمة على ملايين من شعوب منطقة العراق الذين اصبحوا ضحايا القتل والحروب الخارجية والداخلية و المقابر الجماعية والارهاب والفساد والضياع..

وننصح الشيعة بصرخة.. (لا اجتثاث للارهاب السني.. الا باجتثاث الفاسدين الشيعة)

يا شيعة الذكاء كسب امريكا وليس استعداءها (واعلموا السنة فقدون الحكم بتعنت صدام).. وادركوا يا شيعة انتم اضعف من ما تعتقدون.. والتحذير من سقوط الشيعة بصناديق الاقتراع نفسها . (دليل فقدان شيعة الكراسي وكتلهم لشعبيتهم بين الشيعة انفسهم) كتحذيرات الزاملي مثالا من فقدان الشيعة ووصول السنة والكورد لرئاسة الوزراء.. بصنادق الاقتراع الا دليل على ذلك ودليل على فقدان الشيعة للبديل.. وادراكهم بان القوى المطروحة بالعملية السياسية هي من سرقتهم وجعلتهم يعانون البطالة وسوء خدمات.. وهم من تواطئوا مع القوى الارهابية لتفجيرهم.. (فالارهاب يتستر على الفاسدين.. بجعل الاولوية لمحاربة الارهاب وليس سراق المال العام) وهذه معادلة شيعة ماما طهران لعنهم الله بالحكم ببغداد.. (ولا اجتثاث للارهاب الا باجتثاث الفاسدين)..

ومختصر القول سؤال:

بالمحصلة مما سبق: لا يوجد شخصية هزلية مثل المعمم حسن الزاملي.. لمن يتابع افلام يوتيوب لخطبه.. فيتذكر فورا (المخلل نفسيا بطرشي الكونفوشيسية ومن رحم عسير وبوصلة الشعب العراق) ابو المصطلحات الفاروغية.. الخنفشاري ابراهيم الجعفري.. فالزاملي مثال الاعقلية في الطرح.. (فهو يتهجم على الكورد والسنة.. ثم يقول ان امريكا تريد ان تزرع الفتنة؟؟ يقول ان السنة والكورد يريدون ازاحة الشيعة من الحكم عبر صناديق الاقتراع)؟؟ اي ليس (بالرصاص)..؟ ليطرح سؤال اليس من حقهم ذلك؟ (هل اصبحت صناديق الاقتراع مؤامرة ايضا ؟؟؟)..

ثم يتهم امريكا بانها وراء ذلك؟؟ في وقت امريكا هي التي اسقطت حكم السنة عام 2003 .. ولولا امريكا بالمحصلة لما وصل الشيعة للسلطة منذ 1400 سنة.. ثم (يتهم من يدعو للعزوف عن المشاركة بالانتخابات.. بانه وراءها مؤامرة) و (تناسى بان العزوف نتيجة طبيعية للسياسيات الفاسدة والفاشلة وتبديد 1000 مليار دولار بظل الاحزاب الحاكمة اليوم من شيعة ماما طهران الاسلامية)..

(نسال الزاملي).. هل تحذر الشيعة من (ان وصول الحكم للكورد والسنة) سوف يؤدي لذبح الشيعة (ليطرح سؤال بظل حكمكم للعراق منذ عام 2003 يا شيعة ماما طهران واحزابكم الذين هيمنتم على الحكم على مناطق الشيعة العرب .. الم يتم قتل مئات الاف الشيعة.. ونسال من قتل الشهيد عبد المجيد الخوئي.. من قتل شرطة النجف حديثي التطوع بعد عام 2003 .. من حاصر بيت السستاني وهدده بالترحيل؟؟ من سرق مئات المليارات الدولارات من اموال الشيعة.. ؟؟ اليس انتم يا شيعة ماما طهران بالحكم بالعراق الخطر الاكبر وضعفنا كشيعة عرب. .والمدخل الذي يدخل عبره كل ارهابي)..

ويعترف الزاملي بان (رموز الشيعة فاسدين). .ولكن مشكلته (بان الكورد والسنة يتهمون فقط رموز الشيعة)؟؟ متناسيا .. بان (القوى السياسية المحسوبة شيعيا هي من تتحمل المسؤولية.. لانها تتهافت بعضها ضد بعض الاخر.. وتسقط بعضها بعضا).. فتكشف (بوكات بعضها بعض).. حيث يخطب الزاملي ما نصه.. (السنة والكورد يتهمون جميع السياسيين الشيعة بالفساد المالي والإداري، حتى يسقطوا رموز الشيعة، ولا يتحدثون عن فساد السنة والكورد”)؟؟ (تفضل يا حسن الزاملي.. واكشف لنا فساد السنة والكورد.. منو لازم حلكك.. لماذا تتستر عليهم؟؟ لو تخاف على اللحمة الوطنية اذا كشفت فساد الفاسدين؟؟ لان نظامكم السياسي البائس قائم اصلا على الفساد…)؟؟

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم