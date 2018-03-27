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عمليات بغداد تعلن ضبط كمية من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية جنوب العاصمة

قالت قيادة عمليات بغداد، مساء الأحد، إنها “ضبطت كدساً من المخلفات الحربية جنوب العاصمة”.

ونشرت القيادة بياناً، جاء فيه أن “قواتنا الأمنية تواصل تنفيذها عمليات تطهير للمناطق الزراعية في محيط بغداد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تنفيذ واجب تفتيش ضمن منطقة الشريفات جنوبي بغداد”.

وأوضحت القيادة في أن “العملية أسفرت عن العثور على كدسٍ لمخلفات حربية احتوى على 21 عبوة ناسفة ومدفع من عيار 106 مع صاروخ طائرة و20 مسطرة وصاعق تفجير”.

مشيرةً إلى أن “الكدس تضمن أيضاً كمية من مادة TNT المتفجرة وقذائف مختلفة الأنواع والأحجام كانت مدفونة تحت الأرض”.

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