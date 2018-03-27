قابوس 00 في محفل العرب!

في سلسلة، قصائد لماء الذهب:

بقلم – رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء العراق(1)

أنا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاعر) (2)

قصيدتي حمالة الشعر القديم ورافعة الشعر الجديد(مقولة الشاعر)

شيخُ العروبةِ كابرا عن كابرِ!

واخو المروءة من زمان غابرِ!

لما انتدبتَ لنزفها وجراحها

كنتَ المبادر أولا في آخر!

فوقفتَ في فلك الزعامة ماردا

ووزيرُ مجدك من شهود النادرِ!

حرّمتَ ان تلقى العروبةُ ويلها

لما تعثر حظها في عاثرِ!

وفتحتَ بابك للكرام قصيدةً

فتلوتَ فيها من كرام الشاعرِ!!

آخيتَ أبناء العروبة عندما

فُقِد الإخاء بإخوة ومعاشرِ!

قابوس في حلم العروبة والرؤى

(هارون موسى) في شفاء الخاطرِ!

عُمان فيكَ بهيةٌ بسوارها

بين الخليج تألقتْ بنواظر!

فانشد نشيدكَ ، فالدوي قصائدٌ

واعلُ بمجدكَ كابرا عن كابرِ!

13/3/ 2018