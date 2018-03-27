كركوك.. المجلس العربي يطالب واشنطن والاتحاد الأوروبي بتدريب وتسليح أبناء المحافظات “المنكوبة”

وجه “المجلس السياسي العربي” في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، طاباً إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بتدريب وتسليح ودعم أبناء المحافظات “المنكوبة” في العراق، مُرجعاً السبب إلى عدم “عودة الإرهاب مجدداً لمناطقهم المحررة”.

وقال رئيس المجلس، عبد الرحمن منشد العاصي، في بيان، إننا “نتوجه بدعوتنا للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى والاتحاد الأوروبي بضرورة تدريب وتجهيز وتسليح أبناء المحافظات المنكوبة، وهي نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وقضاء الحويجة ونواحيها التابعة لمحافظة كركوك بأعداد مناسبة لحفظ الأمن وضمان عدم عودة داعش مجدداً، ودعم القطعات العسكرية العراقية تحت إشراف المؤسسة الأمنية العراقية لكونها خطوة تسهم في إعادة الاستقرار الحقيقي للمناطق المنكوبة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية وصعوبة توفير فرص عمل وملاكات جديدة”.

وأردف العاصي، أنه “لو كان قد اعتمد هذا المطلب قبل أحداث حزيران عام 2014 لما كانت تلك المدن قد سقطت بيد إرهاب داعش أو تعرض للتدمير والمعاناة التي طالت ملايين النازحين”.

وشدد على “أهمية أن يكونون لهولاء المتطوعين مردود مالي يحفزهم بما يقومون به من واجب وطني عراقي مقدس يسهم في حفظ أمن العراق ومنع عودة الإرهاب لهذه المناطق التي يستغل داعش الثغرات فيها والمساحات الواسعة والمشاكل الأمنية والخدمية والإدارية وأزمة النزوح وصعوبة عودة النازحين إليها في ظل بنى تحتية وأحياء سكنية مدمرة”.