لا زلت أفكر

عبد صبري أبو ربيع

من أنا ؟ هل أنا الشمس

أم أنا القمر ؟

ام انا صوت في الفضاء ينثر

أم أنا بقايــا تـــراب أم حجر

أم أنا النخـــل أم أنا الأنــهـر

أم أنا يا سيدتي لا زلت أفكر

هل أنا الحـلمُ إذا الليل يدبــر

أم أنا الشهد

أم أنا السُكر

أم صـــوت السمـــاء إذا يجـهرُ

أم النسيم إذا صار عاصفاً يدمر

أم أنا الطريق أم الحفر

أم ليلٌ بلا نجـم ولا قمر

من أنا ؟ أيهـــا البشـــر

عالم ٌ فيه مختـلف الصور

فيه أزيز وفيه مـوت أحمر

وفيه جوعٌ وخــــوف وفقر

أم عاريـات بـــلا ثوب ٍ ولا ستر

أم أفواه كأفواه الضباع الكواسر

من أنا ؟ هل أنا بقايا التاريخ

والتـراب والحجر

لا تلمني إذا القلم

يســـطر وينـــشر

بشرٌ لا يشبه بشر

من أنا ؟ هل أنا المتوحش

القاتل الجــــاهل القـــذر

أم أنا العميـــل الخؤون

للبيـــت يبـيع ويغــدر

أم أنا من يقطع البلاد

وللأجنبي ينصر

أم أنا من يسرق

مال الشعب ويتآمر

وصوت السماء في حفر

يحـــرق ويقــبر

وتحت التراب قصص وعبر

فمن أنا أيها البشر ؟؟؟