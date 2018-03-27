مجلس اقتصاد كوردستان برئاسة بارزاني ينهي اجتماعه بشأن الرواتب .. ومصدر يكشف النتائج

انهى المجلس الاعلى للاقتصاد في اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني اجتماعا لبحث تعديل نظام ادخار رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم.

وقال مصدر حكومي مطلع اليوم، بأنه تقرر خلال الاجتماع ان يعقد مجلس وزراء الإقليم يوم غد الأربعاء الموافق 28/3/2018 بدلا من يوم الخميس لمناقشة اخر المقترحات بشأن نظام الادخار الاجباري واتخذ قرار بما يخص هذا الامر.

وبحسب المصدر فانه سيتم اعتماد نظام جديد للرواتب يصب بمصلحة الموظفين والعاملين في كوردستان وفق الإيرادات المتحققة لوزارة المالية والاقتصاد.

وتابع المصدر ان المقترح الذي من المرجح ان يعتمده مجلس وزراء إلاقليم هو حل وسط بين الراتب الرسمي القديم الذي كان يصرف قبل الازمة المالية في عام 2014، وما يتسلمه الموظفون حاليا وفق نظام الادخار الاجباري، موضحا انه سيكون هناك نظاما جديدا للرواتب في كوردستان.

وكانت حكومة اقليم كوردستان اوقفت الغاء نظام ادخار الرواتب على استمرار بغداد بارسال مبلغ 317 مليار و540 مليون و465 ألف دينار عراقي الى الاقليم، يضاف عليه ايرادات النفط والايرادات الداخلية في كوردستان لصرف كامل رواتب الموظفين.

ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.

وكان العبادي اعلن مؤخرا ان حكومته ستبدأ قبل عطلة اعياد نوروز بدفع مرتبات موظفي اقليم كوردستان الشهرية المستقطعة منذ عدة سنوات؛ بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل.

وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كوردستان استفتاء تقرير المصير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية ودول مجاورة بحق الاقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران.

إلا ان هذه الملفات وجدت طريقا للحل تباعا، اثر عدة اتصالات واجتماعات بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ورئيس الحكومة بكوردستان نيجيرفان بارزاني.