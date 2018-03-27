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مديرية الأمن في زاخو: البرلماني عن التغيير لم يقدم شكوى ضد الشخص الذي اعتدى عليه

أوضحت مديرية الأمن “الأسايش” في زاخو، اليوم الإثنين، بأن الشخص الذي اعتدى على النائب عن حركة التغيير في برلمان اقليم كوردستان، علي حمه صالح، اثناء تواجده في تظاهرات قضاء زاخو في محافظة دهوك، ليس منتسباً لديها ولا يمت بأي صلة بمديرية الاسايش في القضاء.

وقال قائممقام قضاء زاخو، بوتان محسن، في تصريح بأنه “لم يتم ابلاغنا بحضور النائب علي حمه صالح الى القضاء، إلا ان القوات الامنية قد قامت بحمايته”.

وأضاف، ” وصلت الي معلومات من الشرطة، بأنه حصل اعتداء من قبل بعض الاشخاص على علي حمه صالح، ولولا تدخل القوات الامنية في زاخو، وانقاذه من ايديهم لكان في وضع سيء جداً الآن “.

من جهته، افاد مصدر من مديرية الأمن في زاخو في تصريح بأن صالح لم يتقدم بشكوى ضد احد، مشيراً بأنه “سيبدأ التحقيق بالقضية في حال تقدم النائب بشكوى ضد الفاعل أو إذا كان قد تعرف عليه، للبدء بالتحقيق ومعرفة اسباب الحادث”.

وكان النائب عن حركة التغيير في برلمان اقليم كوردستان، علي حمه صالح، قد تعرض الى اعتداء من قبل اشخاص اثناء تواجده في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، للتواجد في الاحتجاجات التي نظمها عدد من المدرسين والمعلمين في القضاء.

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